U17 HAGL đối đầu U17 Nutifood ở giải U17 quốc gia

Trận bán kết một giải U17 quốc gia là màn so tài giữa U17 Nutifood và U17 HAGL, vào 15h ngày 25/9.

U17 Nutifood và U17 HAGL hiểu rõ lối chơi, chiến thuật của nhau khi cùng tập ở Trung tâm Hàm Rồng và thường xuyên giao hữu cọ xát. HLV Guillaume Graechen của U17 Nutifood JMG và các cầu thủ Phan Hồ Khải, Nguyễn Nhật Minh, Hồ Thanh Hóa, Trần Đình Hùng, Trần Gia Huy... quyết thắng đối thủ.

Trong khi đó, U17 HAGL do HLV Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt, sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất.

Học viện Nutifood (áo vàng) trình làng lứa cầu thủ chơi kỹ thuật và phối hợp nhuần nhuyễn suốt vòng bảng. Ảnh:VFF.

VCK U17 quốc gia diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ 18/9 đến 27/9, với 8 đội tranh tài, gồm PVF, SLNA, Thanh Hóa, HAGL, Phú Yên, Sài Gòn, Đồng Tháp, Học viện Nutifood. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ vào tranh ngôi vô địch. Hai đội thua tại bán kết đồng xếp hạng ba.

Trước đó hôm 22/9, trong cơn mưa nặng hạt tại Trung tâm PVF, các cầu thủ U17 HAGL đã biến đương kim vô địch U17 Thanh Hóa thành cựu vương sau trận hòa không bàn thắng. Trợ lý Lee Young Jin dự khán. Suốt hiệp 1, hai đội ăn miếng trả miếng nhưng không có cơ hội nào thực sự rõ ràng được tạo ra.

Cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu ở phút 58, xuất phát từ một pha sút xa, thủ môn U17 Thanh Hóa bắt hụt bóng, cầu thủ đội bóng phố Núi lao vào sút bồi nhưng hậu vệ Thanh Hóa kịp lùi về phá bóng. Thế trận cân bằng được hai đội kéo dài đến hết thời gian thi đấu.

Các cầu thủ HAGL (áo trắng) biến U17 Thanh Hóa trở thành cựu vương. Ảnh: VFF.

Ở cặp đấu còn lại giữa U17 PVF và U17 Đồng Tháp, cả hai đội đều nhập cuộc bằng cách phòng ngự phản công. Thế nhưng, trong một ngày mưa nặng hạt tại Hưng Yên, lối chơi của cả hai đội đã bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến những đường bóng thiếu chính xác.

Phải đến phút 53, Trần Vũ Ngọc Tài có pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm trong vòng vây của 4 cầu thủ U17 Đồng Tháp trước khi dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Đỗ Đạt.

Có bàn vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Đinh Thế Nam tiếp tục dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút áo đỏ khiến cho trận đấu kết thúc chỉ với tỷ số 1-0.

U17 PVF (áo đỏ) tiến vào bán kết VCK giải vô địch bóng đá U17 Quốc gia - Next Media năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: VFF.

Sau lượt trận cuối cùng của bảng A, U17 PVF (6 điểm) nắm ngôi nhất bảng và cùng U17 HAGL (5 điểm) tiến vào bán kết. Trong khi đó, U17 Thanh Hóa (4 điểm) và U17 Đồng Tháp (1 điểm) phải chia tay giải đấu sớm.

Ở lượt trận cuối bảng B, U17 Nutifood JMG thắng U17 SLNA 4-2. Trước đó, cả hai đội đều đã giành vé vào bán kết từ lượt đấu thứ 2, vì thế rận đấu chỉ có tính chất xác định ngôi nhất bảng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media trong tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) (Nhà tài trợ đồng hành) và Công ty Cổ phần Động Lực.

Tuệ Khương