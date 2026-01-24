U xoang trán ủ bệnh hàng chục năm đẩy lồi mắt

TP HCMMắt trái người đàn ông 46 tuổi lồi do u nhầy xoang trán âm thầm phát triển suốt nhiều năm phá hủy xương và lan vào hốc mắt.

Ngày 23/1, TS.BS.CK2 Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, cho biết mắt trái bệnh nhân lồi, lệch trục, cảm giác căng nặng và giảm thị lực nhẹ. Khoảng một năm trước, tình trạng lồi mắt tăng dần, chảy nước mắt sống và chảy nước mũi trong, không đau đầu hay nghẹt mũi nên người bệnh không đi khám.

Khai thác bệnh sử cho thấy ông bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu mặt năm 2003, phẫu thuật mắt cách đây khoảng 19 năm do lồi mắt, song không còn lưu hồ sơ. Các bác sĩ nhận định đây có thể là yếu tố khởi phát khiến u nhầy hình thành và tiến triển chậm trong thời gian dài.

Kết quả chụp CT ghi nhận khối u nhầy xoang trán trái kích thước khoảng 3 cm phá hủy xương xoang trán, bờ trên và trong hốc mắt trái, kèm viêm đa xoang mạn tính. Khối u chèn ép, đẩy nhãn cầu và cơ vận nhãn khiến mắt lồi rõ.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi mở các xoang, kết hợp hệ thống định vị 3D và đường mổ bổ trợ để dẫn lưu u nhầy, đồng thời xóa xoang trán bằng mỡ bụng. Sau mổ, mắt trái hết lồi ra trước, thị lực cải thiện, người bệnh xuất viện sau 7 ngày.

Bác sĩ Hớn khám cho người bệnh sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Hớn, u nhầy xoang trán hiếm khi tự phát mà chủ yếu là u nhầy thứ phát, thường xuất hiện nhiều năm sau chấn thương vùng mặt hoặc phẫu thuật xoang. Bệnh tiến triển âm thầm, có thể ủ bệnh hàng chục năm trước khi gây biến chứng nặng như lồi mắt, giảm thị lực hoặc xâm lấn nội sọ. Trong 20 năm qua, bệnh viện chỉ ghi nhận hai trường hợp u nhầy xoang trán phức tạp tương tự.

PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, khuyến cáo không nên chủ quan với các dấu hiệu như lồi mắt, giảm thị lực, chảy mũi kéo dài. Phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời giúp hạn chế nguy cơ mù mắt vĩnh viễn và các biến chứng nguy hiểm khác.

Lê Phương