U vú nhỏ còn 1 cm nhờ điều trị cá thể hóa

Hà NộiSờ thấy u vú, người phụ nữ 41 tuổi đi khám, phát hiện ung thư vú hai bên giai đoạn muộn di căn xương, kích thước lớn, song nhờ điều trị cá thể hóa, khối u phải từ 20 cm giảm xuống chỉ còn một cm.

Ngày 22/4, TS.BS Lê Thị Yến, Trưởng khoa Nội Quán sứ, Bệnh viện K, cho biết kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bản chất khối u vú hai bên của bệnh nhân là khác nhau, với đặc điểm hóa mô miễn dịch vú phải thuộc nhóm tam âm và vú trái thuộc nhóm lòng ống. Với những đặc điểm khác nhau về bản chất như vậy, việc cá thể hóa phương pháp điều trị cần được thảo luận, cân nhắc kỹ trước khi quyết định điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn IV do kèm di căn xương.

"Đây là tình huống thường khiến mục tiêu điều trị không chỉ là tập trung vào bệnh, mà còn kiểm soát bệnh, giảm khối u và tổn thương, hạn chế tiến triển, kéo dài thời gian sống và đảm bảo khả năng sinh hoạt", bác sĩ Yến nói, thêm rằng nếu chọn không đúng sẽ không mang lại hiệu quả điều trị, mất thời gian vàng và nguy cơ ảnh hướng tới sức khỏe, tâm lý của người bệnh.

Sau khi cân nhắc các phương án điều trị và cả chất lượng sống của người bệnh, các bác sĩ và người bệnh quyết định lựa chọn điều trị toàn thân kéo dài vừa đảm bảo hiệu quả, an toàn, kinh tế. Người bệnh dung nạp thuốc tốt, các tổn thương giảm dần qua các đợt điều trị, không xuất hiện các tác dụng phụ. Khối u ban đầu từ kích thước vú phải 15x20 cm giảm còn 1x1 cm; còn u vú trái 2x2 cm giảm còn 1 cm.

Bệnh nhân tầm soát ung thư tại Bệnh viện K. Ảnh: Hà Trần

Bác sĩ Yến cho hay ung thư vú giai đoạn IV không phải là dấu chấm hết đối với người bệnh. Việc cá thể hóa phương pháp điều trị giúp nâng cao tỷ lệ đáp ứng và cải thiện chất lượng sống của người bệnh cần được cụ thể trên từng người bệnh. Chính việc lựa chọn hóa chất, phối hợp điều trị phù hợp với từng phân nhóm sinh học trên hai khối u tại hai vú, cùng với theo dõi sát sao của các bác đã giúp bệnh nhân ổn định, tiên lượng tốt hơn.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Theo GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 24.563 ca mắc mới, đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới, chiếm 28,9%; số ca tử vong là 10.008. Hiện nay, việc điều trị có nhiều tiến bộ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Các kỹ thuật xạ trị hiện đại giúp giảm biến chứng, trong khi phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú không chỉ phục hồi hình thể mà còn mang lại sự tự tin, ổn định tâm lý cho phụ nữ sau điều trị. Nhờ vậy, người bệnh không chỉ được kéo dài thời gian sống mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Song, việc phát hiện sớm quyết định đến hiệu quả điều trị. Vì vậy, phụ nữ nên đến khám tầm soát ở độ tuổi từ 40 trở lên. Tuy nhiên dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên kiểm tra bằng cách tự khám vú tại nhà sau kỳ kinh 3-5 ngày để khi phát hiện bất thường thì đến khám.

Lê Nga