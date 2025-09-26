U vỏ bao thần kinh hình dạng như đồng hồ cát

Đà NẵngNgười đàn ông 34 tuổi sụp mi mắt, có khối u vỏ bao thần kinh dạng đồng hồ cát ở vùng đỉnh phổi trái, được phẫu thuật nội soi cắt u.

Kết quả chụp CT tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, cho thấy khối u cạnh cột sống trái kéo dài đến vị trí lỗ thần kinh giữa đốt sống D1-D2 của bệnh nhân, sau các mạch máu lớn như động mạch dưới đòn, động mạch đốt sống và động mạch cảnh chung trái.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u trung thất sau dạng vỏ bao thần kinh hình "đồng hồ cát" - một dạng u hiếm gặp. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi lồng ngực bóc tách hoàn toàn khối u, kết quả giải phẫu xác định u lành tính.

Bác sĩ Thân Trọng Vũ đọc kết quả chụp CT ngực bệnh nhân. Ảnh: Thu Phương

BSCKII Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, trực tiếp phẫu thuật, cho biết khối u nằm sát nhiều cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, dây thần kinh và ống ngực khiến quá trình mổ rất phức tạp.

U vỏ bao thần kinh là khối u thần kinh phổ biến nhất ở trung thất sau. Thông thường u phát triển chậm, ít triệu chứng nên dễ bị bỏ qua. U lớn có thể gây đau ngực, khó thở, khàn tiếng hoặc hội chứng Horner (sụp mi, co đồng tử).

Bác sĩ khuyến cáo mọi người khám sức khỏe định kỳ và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như sụp mi, đau ngực, khó thở hay ho kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguyễn Đông