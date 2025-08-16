U tuyến yên âm thầm cướp cơ hội làm bố của người đàn ông

Người đàn ông 35 tuổi kết hôn ba năm không con, bác sĩ phát hiện u ở tuyến yên là thủ phạm âm thầm cướp đi cơ hội làm bố.

Ngày 15/8, ThS.BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân có lượng prolactin (hormone được sản xuất bởi tuyến yên) trong máu tăng cao bất thường và hình ảnh MRI ghi nhận khối u tuyến yên nhỏ. U tăng tiết prolactin là nguyên nhân khiến bệnh nhân vô sinh.

Sau hai tháng điều trị nội khoa bằng thuốc nhằm ức chế prolactin, nồng độ hormone này trở về bình thường, chức năng sinh lý của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chất lượng tinh trùng phục hồi. Vợ bệnh nhân vừa mang thai tự nhiên sau hơn ba năm mong con.

"Vợ chồng đã trải qua quá nhiều áp lực và lo lắng, có lúc nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được con", người bệnh nói.

Theo bác sĩ Khoa, đây là ca bệnh đặc biệt bởi nguyên nhân nằm ở tuyến yên, vị trí thường bị bỏ sót, ít được nghĩ đến trong điều trị vô sinh nam. Nhờ áp dụng quy trình chẩn đoán và phác đồ cá thể hóa, người bệnh tránh phẫu thuật không cần thiết, phục hồi chức năng sinh lý và khả năng sinh sản chỉ sau thời gian ngắn.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám cho người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

U tuyến yên là sự phát triển bất thường của các tế bào trong tuyến yên, hầu hết lành tính, phát triển chậm nhưng có thể gây rối loạn nội tiết, mất cân bằng hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. U thường gây vô kinh, kinh nguyệt không đều, suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương... Khi prolactin cao bất thường, cơ thể bị rối loạn phóng noãn, giảm sản xuất testosterone và tinh trùng. Người bệnh có thể được điều trị nội khoa bằng thuốc ức chế prolactin nhằm đưa nồng độ prolactin về mức bình thường. Nếu khối u lớn, chèn ép thần kinh thị giác hoặc không đáp ứng thuốc, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.

Vô sinh được định nghĩa là tình trạng một cặp vợ chồng không thể thụ thai sau một năm quan hệ tình dục đều đặn (2-3 lần mỗi tuần) mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Vấn đề này ảnh hưởng đến khoảng 15% cặp vợ chồng trên toàn cầu. Trong đó, các nguyên nhân vô sinh có thể đến từ cả nam và nữ nhưng nam giới chiếm đến khoảng 50% nguyên nhân.

Theo BS.CK2 Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận Tiết niệu, việc chẩn đoán và điều trị vô sinh cần có sự tham gia của cả hai vợ chồng, với sự chú trọng đặc biệt đến yếu tố nam giới. Nên đi khám sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản định kỳ, đặc biệt khi gặp khó khăn trong việc có con. Nam giới cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên, tránh hút thuốc lá, uống rượu bia quá mức.

Không tự ý sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo là tăng cường sinh lực mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh hoàn nhỏ, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác. Ưu tiên nỗ lực mang thai tự nhiên trước khi áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản hoặc phẫu thuật tìm tinh trùng. Nhiều trường hợp hiếm muộn có thể điều trị hiệu quả chỉ bằng thuốc nếu được phát hiện sớm.

Lê Phương