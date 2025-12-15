U tử cung nặng 4 kg khiến bụng to như mang thai 9 tháng

Người phụ nữ 47 tuổi, bụng to như mang thai 8-9 tháng, được bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phẫu thuật cắt khối u tử cung nặng 4 kg.

Ngày 15/12, BS.CKII Trần Thị Thảo, Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, bệnh nhân sức khỏe ổn định, được chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Bệnh nhân người Campuchia, đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng, phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị. Gần đây u phát triển nhanh ở thành trước tử cung khiến bụng to như mang thai 8-9 tháng, đẩy lồi thanh mạc, gây đau tức bụng và nguy cơ dính ruột, biến chứng ổ bụng. Khối u xâm lấn ruột non đoạn cuối hồi tràng, mạc nối lớn dính chặt.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt trọn khối u, cắt và nối ruột an toàn.

Khối u 4 kg được bác sĩ bóc tách thành công. Ảnh: Ngọc Oanh

U xơ tử cung là bệnh lý lành tính, có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài. U lớn có thể gây đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, thiếu máu, chèn ép các cơ quan lân cận và làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, đặc biệt là dính ruột, xoắn ruột, xuất huyết.

Phụ nữ, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, nên khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần để phát hiện và điều trị sớm, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ngọc Oanh