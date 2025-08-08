U quái buồng trứng suýt lấy mạng người phụ nữ

TP HCMBệnh nhân 47 tuổi đau bụng dữ dội, sốt, chụp chiếu thấy vỡ u quái buồng trứng chứa đầy răng, tóc, kèm viêm phúc mạc - biến chứng có thể dẫn đến nhiễm trùng máu.

Ngày 8/8, BS.CK2 Đặng Khải Toàn, Phó Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết ổ bụng người bệnh có nhiều dịch mủ lẫn tóc, răng do khối u buồng trứng bên phải vỡ, kích thước khoảng 15 cm. Kíp mổ cũng phát hiện một khối u khác ở buồng trứng trái, kích thước 7 cm.

Các bác sĩ cắt toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách khối u bên trái, bảo tồn buồng trứng trái. Người bệnh hồi phục tốt, vừa xuất viện sau mổ 5 ngày trong tình trạng ổn định.

U quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thậm chí có thể gặp ở người trẻ tuổi hơn. Đa phần là u lành tính. Tuy nhiên do bên trong chứa nhiều mô như tóc, da, răng... nên nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc đe dọa tính mạng, như ca bệnh này.

Theo TS.BS.CK2 Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, u quái thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi siêu âm định kỳ, hoặc nhập viện vì đau bụng, rối loạn kinh nguyệt.

"Với những khối u lớn hoặc đã vỡ, tình trạng trở nên nguy cấp nhanh chóng, lúc đó việc xử trí phải diễn ra khẩn trương", bác sĩ nói.

Bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, ngay cả khi không có triệu chứng gì. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên hoặc có tiền sử u nang buồng trứng, bệnh phụ khoa, cần kiểm tra thường xuyên hơn. Đến cơ sở y tế sớm nếu có các triệu chứng như đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội, rối loạn kinh nguyệt, cảm giác nặng bụng, chướng bụng, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Lê Phương