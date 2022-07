U quái buồng trứng gây viêm não

Hà NộiCô gái 22 tuổi, đau đầu và sốt cao một tuần, sau đó bị loạn thần rồi hôn mê, được chẩn đoán viêm não liên quan khối u quái ở buồng trứng.

Bác sĩ Trẩn Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa điều trị khỏi một ca bệnh đặc biệt. Nữ bệnh nhân quê Thanh Hóa, nhập viện với triệu chứng đau đầu, sốt cao, tê bì chân tay, rối loạn tâm thần, nói nhảm, kích động, điều trị ở bệnh viện tuyến dưới nhiều ngày không khỏi.

Cuối tháng 4, cô được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến viện Nhiệt đới, lúc này đã hôn mê. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc chống động kinh liều cao, đặt nội khí quản, song người bệnh không đáp ứng thuốc, co giật liên tục. Vì vậy, nhóm điều trị yêu cầu xét nghiệm, chụp chiếu tìm thêm nguyên nhân. Họ phát hiện người bệnh có khối u quái ở buồng trứng, virus gây viêm não tự miễn và kháng thể kháng thụ thể NMDA. Đây là căn nguyên chính khiến cô gái nhập viện trong tình trạng nặng.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hồi tháng 6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ê kíp sau đó phẫu thuật cắt bỏ khối u quái, chăm sóc tích cực, điều trị cho người bệnh thêm hai tháng. Đến ngày 6/7, nữ bệnh nhân hồi phục, không còn các cơn co giật, song còn yếu cơ, được xuất viện về nhà.

Bác sĩ Bắc cho biết viêm não tự miễn là bệnh liên quan tới kháng thể. Cơ chế gây bệnh gồm cơ thể sản xuất ra kháng thể tấn công tế bào não (là thụ thể NMDA), gây tổn hại thần kinh. Lý do là hệ miễn dịch không nhận diện được các tế bào này.

Bệnh thường gặp ở người trẻ tuổi, nữ nhiều hơn nam. Báo cáo các ca bệnh ở Việt Nam và thế giới cho thấy bệnh này liên quan tới các khối u, đặc biệt là u quái ở buồng trứng. Các khối u này thường lành tính, chứa nhiều loại mô cơ thể khác như như xương, tóc, da, mô não.

Triệu chứng khởi phát bệnh gồm lo âu, mất ngủ, giảm trí nhớ, hành vi bất thường, kích động, do đó thường nhầm lẫn với bệnh tâm thần. Sau 1 đến 2 tuần, bệnh nhân mới biểu hiện các triệu chứng của viêm não như co giật, lơ mơ, gồng cứng... Nhiều người trở nặng, hôn mê sâu và co giật, không đáp ứng các loại thuốc chống động kinh, nguy cơ tử vong cao. Nếu được điều trị tích cực, 75% bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, 25% gặp di chứng nặng hoặc tử vong.

Chi Lê