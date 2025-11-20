U buồng trứng 10 cm khiến cô gái đau bụng nhiều tháng

Bệnh nhân nữ 25 tuổi, đau bụng âm ỉ kéo dài nhiều tháng, đặc biệt tăng lên khi vận động hoặc đi lại, đi khám được chẩn đoán buồng trứng lớn.

Qua thăm khám phụ khoa và siêu âm tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bệnh nhân được phát hiện khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 10 cm. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u nhằm loại bỏ khối u nhưng vẫn bảo tồn phần mô buồng trứng lành và khả năng sinh sản.

Bệnh nhân thừa cân khiến quá trình gây mê và thao tác nội soi gặp nhiều khó khăn hơn so với thông thường. Song, với sự hỗ trợ của hệ thống phẫu thuật nội soi hiện đại, trong khoảng một giờ, bác sĩ bóc tách tỉ mỉ, loại bỏ hoàn toàn khối u mà không làm tổn thương các mô xung quanh. Bệnh nhân tránh được mổ mở và đảm bảo tính thẩm mỹ, hồi phục nhanh.

Ngày 20/10, BSCKII. Cao Thị Thúy Hà, Phó khoa Sản và Phụ khoa, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho hay u buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở nữ giới, đặc biệt ở độ tuổi sinh sản. Nhiều trường hợp u nang phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan, chỉ phát hiện khi khối u đã lớn hoặc gây biến chứng.

"Nếu được phát hiện sớm, bệnh nhân có thể điều trị bằng phẫu thuật nội soi - phương pháp ít xâm lấn, giảm đau, thời gian nằm viện ngắn và hồi phục nhanh. Ngược lại, khi u phát triển lớn hoặc xảy ra biến chứng, nguy cơ phải cắt bỏ buồng trứng là rất cao", bác sĩ Hà nói.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một số biến chứng nguy hiểm của u buồng trứng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời như xoắn nang thường gặp trong thai kỳ hoặc sau sinh, cần phẫu thuật cấp cứu. Xoắn buồng trứng khiến buồng trứng không còn được nuôi dưỡng và dẫn tới hoại tử. U buồng trứng có thể xoắn do thể tích lớn, nặng, dây chằng buồng trứng dài... Khi u xoắn, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng đau bụng đột ngột, da niêm xanh xao, buồn nôn và nôn, sốt...

Ngoài ra, một số biến chứng khác như vỡ nang gây chảy máu trong ổ bụng, có thể đe dọa tính mạng. Nhiễm khuẩn nang khiến khối u dính vào các cơ quan xung quanh. Chèn ép khi u lớn đè lên trực tràng, bàng quang hoặc tĩnh mạch chủ. Nguy hiểm hơn là ung thư hóa.

Bác sĩ Hà khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Đi khám ngay khi có dấu hiệu như rối loạn kinh nguyệt, đau ở vùng chậu, vùng thắt lưng, bụng chướng. Duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng hợp lý để giảm nguy cơ rối loạn nội tiết và bệnh lý phụ khoa.

Lê Nga