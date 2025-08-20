U ác tính to như quả bưởi chèn ép đường thở

Người đàn ông 75 tuổi, quốc tịch Campuchia, khó thở, đi khám phát hiện u trung thất có kích thước gần 11 cm, to như quả bưởi, chèn ép đường thở và nhiều cơ quan quan trọng.

Ngày 19/8, PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết bệnh nhân vào viện vì khó thở từng cơn.

Kết quả chụp CT cho thấy một khối u với kích thước gần 11 cm, lan từ cổ xuống ngực, chèn ép nghiêm trọng khí quản gây hẹp nặng, xâm lấn toàn bộ tuyến giáp và dính sát các mạch máu lớn. Kết quả kiểm tra hình ảnh còn cho thấy nhiều tổn thương rải rác ở phổi, nghi vấn ung thư đã lan rộng.

Việc điều trị càng thêm nan giải khi người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp: bệnh mạch vành ba nhánh (đã đặt stent), suy giáp và tăng huyết áp.

Sau hội chẩn, các bác sĩ khẩn trương tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u và tái tạo đường thở cho người bệnh. Ca bệnh này được đánh giá là đặc biệt khó khăn trong gây mê và đặt nội khí quản do bướu giáp to và u trung thất chèn ép lên khí quản.

"Chiều rộng nhất của đoạn khí quản hẹp chỉ 4,35 mm, trong khi ống nội khí quản thường dùng cho người trưởng thành có đường kính lớn hơn 10 mm, bác sĩ lý giải.

Êkip phẫu thuật bắt đầu rạch da hình chữ T từ cổ xuống giữa ngực, sau đó cưa bán phần xương ức để mở đường vào trung thất - nơi khối u đang "ôm trọn" khí quản. Trong quá trình phẫu thuật, một phần mô u được cắt gọn bằng dao siêu âm và gửi đi sinh thiết. Kết quả trả về cho kết quả ung thư ác tính.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ khối u trung thất và tuyến giáp để bảo tồn các mạch máu lớn. Quá trình cầm máu được kiểm soát chặt chẽ trước khi đóng xương ức bằng chỉ thép.

Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công. Hiện, sau vài ngày điều trị, người bệnh đã có thể hít thở sâu một cách nhẹ nhàng, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, không còn cảm giác khó thở.

Bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân phát hiện u trung thất cần can thiệp sớm, tránh để khối u phát triển quá lớn trong lồng ngực, chèn ép các cơ quan, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống cũng như có thể gây những tai biến nguy hiểm tính mạng.

Trường hợp này, nếu mổ sớm hơn, việc đè ép cũng như xâm lấn các cơ quan quan trọng sẽ ít hơn, rút ngắn thời gian phẫu thuật cũng như có thể tránh những biến chứng, sau mổ không cần phải nội soi phế quản và hút đàm.

Mỹ Ý