U ác tính 7 cm bít kín ruột già

Khối u 7 cm to như quả quýt, bít kín lòng ruột già, khiến cụ ông 80 tuổi đi ngoài ra máu.

Ngày 24/12, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết cụ ông đến khám trong tình trạng đi ngoài ra máu một ngày trước khi nhập viện. Người bệnh cũng cho biết đã đi ngoài phân lỏng kéo dài hơn một tháng, tự điều trị tại nhà nhưng bệnh không thuyên giảm.

Khi nội soi đại tràng (ruột già), bác sĩ phát hiện khối u sùi kích thước 6x7cm, cứng chắc, xâm lấn chiếm toàn bộ lòng đại tràng. Kết quả sinh thiết chỉ ra ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng và ê kíp phẫu thuật cho ông Đức. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc

Bác sĩ Hùng nhận định đây là ca khó do bệnh nhân lớn tuổi, có tăng huyết áp và suy thận mạn, nguy cơ biến chứng cao nếu phẫu thuật ngay. Bệnh viện hội chẩn liên khoa, quyết định điều trị nội khoa trước để ổn định thể trạng rồi mới mổ.

Sau ba ngày điều trị tích cực, sức khỏe ông Đức cải thiện và đủ điều kiện phẫu thuật. Trong mổ, bác sĩ phát hiện khối u cứng ở đại tràng sigma, xâm lấn toàn bộ lòng đại tràng, kèm nhiều túi thừa và hạch nhỏ.

Ê kíp phẫu thuật cắt bỏ đoạn đại tràng có khối u và lấy 12 hạch để xét nghiệm. Kết quả cho thấy ung thư đã lan ra mạch bạch huyết, thần kinh và tới lớp ngoài cùng của thành ruột, không còn ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, các diện cắt đều sạch, không còn tế bào ung thư, chứng tỏ khối u đã được loại bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc theo chương trình phục hồi sớm, giảm đau và theo dõi liên tục, ra viện sau 7 ngày.

Ung thư đại tràng là bệnh ác tính xuất phát từ ruột già. Theo Globocan 2020, mỗi năm Việt Nam có gần 16.000 ca mắc mới và hơn 8.200 ca tử vong. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi nhưng đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ. Ung thư đại tràng đứng thứ 5 trong các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam, sau ung thư gan, phổi, vú và dạ dày.

Bệnh thường khởi phát âm thầm với triệu chứng dễ nhầm lẫn như tiêu chảy, táo bón kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng âm ỉ... Ở người cao tuổi, biểu hiện thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua, dẫn đến phát hiện muộn, khiến điều trị phức tạp và tốn kém hơn.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định. Nếu chẩn đoán ở giai đoạn đầu, bệnh có thể được xử lý ngay trong nội soi bằng thủ thuật đơn giản, không cần phẫu thuật phức tạp hay nằm viện lâu. Vì vậy, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nên đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Văn Hà