Tỷ phú Warren Buffett đi làm 5 ngày mỗi tuần ở tuổi 95

Trong bức thư gửi cổ đông, tỷ phú Warren Buffett chia sẻ về sức khỏe và tiết lộ vẫn đến văn phòng mỗi ngày để tìm ý tưởng mới.

"Bản thân tôi cũng bất ngờ khi vẫn cảm thấy ổn. Dù tôi đi lại chậm hơn, đọc ngày càng khó hơn, tôi vẫn đến văn phòng 5 ngày mỗi tuần và làm việc cùng những con người tuyệt vời", Warren Buffett chia sẻ với các cổ đông của Berkshire Hathaway trong bức thư gửi ngày 10/11 nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Tỷ phú Mỹ chia sẻ về sức khỏe, tuổi tác và hành trình 6 thập kỷ lãnh đạo Berkshire từ một công ty dệt may nhỏ thành tập đoàn trị giá hơn 1.000 tỷ USD. Ông cho biết vẫn muốn tiếp tục đóng góp những ý tưởng hữu dụng cho công ty ở tuổi 95, tin rằng mình vẫn có thể mang về những thương vụ mà hiếm ai khác tiếp cận được.

"Ai sống thọ cũng đều cần một lượng may mắn khổng lồ, mỗi ngày đều phải thoát khỏi 'những cú trượt vỏ chuối', từ thiên tai, tài xế say rượu hay mất tập trung, đến sét đánh, đủ mọi thứ", Buffett ví tuổi thọ của mình như "rút trúng lá thăm may mắn từ khi sinh ra".

Tỷ phú Warren Buffett tại Omaha, bang Nebraska, vào năm 2019. Ảnh: AFP

"Giờ đây, 'Cha già Thời gian' đang dõi theo tôi nhiều hơn rồi. Và ông ấy thì bất bại. Rồi thì ông ấy sẽ chiến thắng tôi, như tất cả mọi người", tỷ phú Mỹ viết.

Ông công bố khoản quyên góp 1,3 tỷ USD cổ phiếu Berkshire cho 4 quỹ từ thiện do các con điều hành. Ông nói việc đẩy nhanh tiến độ tặng tài sản khi còn sống nhằm giúp thế hệ kế tiếp chủ động hơn trong hoạt động thiện nguyện.

"Tôi đã gặp may mắn phi thường khi sống lâu và khỏe mạnh, nhưng không nên đánh cược rằng ai cũng sẽ có may mắn ấy", Buffett viết.

Ông cũng chia sẻ với các cổ đông rằng quy mô khổng lồ khiến Berkshire khó vượt trội thị trường như trước, song khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh với 382 tỷ USD sẽ giúp tập đoàn "khó có thể gặp thảm họa".

Ông cho rằng trong một hai thập kỷ tới, sẽ có nhiều công ty làm tốt hơn Berkshire, bởi "quy mô lớn luôn có cái giá của nó". Nhà đầu tư được mệnh danh "Tiên tri xứ Omaha" cho biết ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch và duy trì truyền thống gửi thư cảm ơn dịp Lễ Tạ ơn hàng năm, dù chuyển giao chức vụ CEO cho phó chủ tịch Greg Abel.

Thanh Danh (Theo AP, AFR, NYPost)