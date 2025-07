Tỷ phú tiền ảo sẽ bay vào không gian trên tàu Blue Origins

Justin Sun, người sáng lập mạng lưới blockchain Tron, từng chi 28 triệu USD cho một vé du hành không gian năm 2011, sẽ cất cánh trong chuyến bay sắp tới của Blue Origin.

Tỷ phú tiền ảo Justin Sun đang sở hữu khối tài sản 8 tỷ USD. Ảnh: X

Hôm 21/7, Blue Origin thông báo Justin Sun có mặt trong danh sách phi hành đoàn của nhiệm vụ NS-34, chuyến bay không gian có người lái tiếp theo của tàu New Shepard. Công ty chưa công bố ngày phóng cụ thể cho chuyến bay. Đây là kết quả chờ đợi sau bốn năm Sun đặt chỗ trên tàu vũ trụ của Blue Origin.

Hồi tháng 6/2021, Sun, tỷ phú sáng lập nền tảng blockchain Tron, thắng đấu giá chỗ ngồi trên chuyến bay có người lái đầu tiên của Blue Origin. Nhiệm vụ này được phóng vào ngày 20/7 năm đó, chở theo người sáng lập Blue Origin Jeff Bezos cùng ba người khác lên không gian cận quỹ đạo trên tàu New Shepard có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, Sun không có mặt trên tàu do vướng lịch trình.

Đồng hành cùng với Sun lần này là Arvinder (Arvi) Singh Bahal - nhà đầu tư bất động sản và nhà thám hiểm sinh ra ở Ấn Độ, Gökhan Erdem - doanh nhân và nhiếp ảnh gia đam mê không gian người Thổ Nhĩ Kỳ, Deborah Martorell - nhà báo và nhà khí tượng học từ Puerto Rico, Lionel Pitchford - người Anh sống lâu năm ở Tây Ban Nha từng đi du lịch khắp thế giới, James (J.D.) Russell - doanh nhân sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Alpha Funds. Russell từng bay trong nhiệm vụ NS-28 vào tháng 11/2024.

Theo Forbes, Sun có khối tài sản trị giá khoảng 8,5 tỷ USD. Ngoài công việc với nền tảng Tron, Sun là đại sứ và cựu đại diện thường trực của Grenada tại Tổ chức Thương mại Thế giới kiêm cố vấn cho sàn giao dịch tiền điện tử HTX. Sun đã quyên góp 28 triệu USD thắng đấu giá chỗ ngồi trên tàu New Shepard năm 2021 cho Club for the Future, tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của Blue Origin.

NS-34 là chuyến bay có người lái thứ 14 của New Shepard cho đến nay và là nhiệm vụ thứ 5 trong năm 2025. Lần bay gần nhất, NS-33, cất cánh vào ngày 29/6. Các nhiệm vụ của tàu New Shepard bay từ địa điểm phóng của Blue Origin ở Tây Texas, gần thị trấn Van Horn. Mỗi chuyến bay kéo dài 10-12 phút từ khi phóng đến khi hạ cánh bằng dù của khoang tàu New Shepard. Tên lửa của New Shepard cũng trở lại Trái Đất để hạ cánh an toàn và tái sử dụng.

New Shepard là phương tiện tự động, vì vậy hành khách có thể ngồi thư giãn và tận hưởng chuyến bay. Trải nghiệm bao gồm vài phút không trọng lực và tầm nhìn quan sát Trái Đất giữa nền không gian tối từ độ cao hơn 100 km.

An Khang (Theo Space, Blue Origins)