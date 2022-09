Tỷ phú thiệt mạng trong tai nạn khi không thắt dây an toàn

Ấn ĐộKhi chiếc ôtô lao vào dải phân cách, tỷ phú Cyrus Mistry ngồi ở ghế sau và không thắt dây an toàn.

Chiếc crossover chở tỷ phú 54 tuổi, doanh nhân người Ireland gốc Ấn, đâm vào dải phân cách trên cầu bắc qua sông quận Palghar, bang Maharashtra, gần Mumbai ngày 4/9, khiến ông tử vong tại chỗ. Người ngồi cùng hàng ghế sau với Mistry cũng trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện. Cả hai nạn nhân đều ngồi ở hàng ghế sau và đều không thắt dây an toàn.

Ôtô chở tỷ phú Cyrus Mistry vỡ toác đầu sau tai nạn. Ảnh: ANI

Theo báo cáo của cảnh sát, sau khi qua điểm kiểm soát Charoti ở Palghar lúc 14h21 (dữ liệu từ camera giám sát), xe chở Mistry và 3 người khác đã chạy qua 20 km chỉ trong 9 phút bởi tai nạn xảy ra lúc khoảng 14h30. Có nghĩa, tốc độ trung bình khoảng 133 km/h. Chạy quá tốc độ và không thắt dây an toàn đã dẫn tới tai nạn chết người, cảnh sát nhận định.

Ngoài ra, hai người đi cùng xe và ngồi ở ghế trước cũng bị thương nặng, theo Hindustan Times. Một nhân chứng nói rằng xe chở vị tỷ phú đang cố vượt một xe khác và mất kiểm soát.

Dây đai an toàn - một trong những thiết bị an toàn bị động quan trọng bậc nhất trên xe - lại có thể bị ngó lơ bởi rất nhiều người khi đi ôtô, đặc biệt là những người ở hàng ghế sau. Thiết bị này vốn được thiết kế để giữ người sử dụng ngồi nguyên vị trí trên ghế, không vị văng hay va đập nếu có va chạm xảy ra.

Riêng ở Ấn Độ, một khảo sát năm 2018 cho thấy chỉ 25% người dân đeo dây an toàn khi ngồi trên ôtô trong khi việc này là quy định bắt buộc, kể cả người ở hàng ghế sau. Lỗi không thắt dây an toàn bị phạt 13 USD.

Có thể thấy túi khí trước, túi khí rèm của ôtô đã bung. Ảnh: PTI

Trong khi đó, theo Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn có nguy cơ bị thương hoặc tử vong cao gấp 8 lần trong một vụ va chạm, so với những hành khách thắt dây. Nguyên nhân của rủi ro này đến từ lý thuyết vật lý cơ bản - quán tính.

Trong thử nghiệm do IIHS thực hiện vào năm 2017, ở tốc độ 35 dặm/h (tương đương 56 km/h), ngay khi xe húc vào chướng ngại vật, tất cả hành khách ở bất kỳ vị trí nào trong xe - sẽ theo quán tính lao lên phía trước.

Nếu người ngồi ghế sau thắt dây an toàn, họ sẽ được giữ lại. Ngược lại, nếu người ngồi sau không thắt dây an toàn, khi xảy ra va chạm, họ vị kéo văng, va đập với hàng ghế trước, đẩy người ngồi trước tác động mạnh vào vô-lăng hay túi khí.

Điều đó có nghĩa là, khi hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn, không chỉ gây hại cho bản thân họ, mà còn cho cả người ngồi phía trước.

Tại New Zealand, trong nỗ lực khuyến khích dây an toàn được sử dụng đúng quy định, Cơ quan giao thông vận tải (NZTA) và hãng truyền thông Clemenger BBDO từng phố hợp thực hiện một dự án đặc biệt vào năm 2019.

Bộ ảnh "Người sống sót nhờ thắt dây" có sự tham gia của 10 người đàn ông là nạn nhân sống sót thật sự từ các vụ tai nạn giao thông. Những thương tổn được hãng trang điểm Profx tái hiện trên cơ thể, cho thấy hậu quả của tai nạn với các nạn nhân.

Rick Haira từng gặp tai nạn giao thông và sống sót nhờ thắt dây an toàn. Haira là một trong số 10 người tham gia bộ ảnh đặc biệt nhằm khuyến khích sử dụng thiết bị an toàn mỗi khi đi ôtô. Ảnh: Our Production Team

Thực tế, một chiếc dây an toàn thực sự không tới mức để lại những dấu ấn như trên, nhưng chúng sẽ cứu sống ai đó. Việc thể hiện bằng hình ảnh nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết bị an toàn trên ôtô đối với cuộc sống của người trên xe.

Mỹ Anh