Tỷ phú Thái nhận gần 15.500 tỷ đồng cổ tức sau 8 năm thâu tóm Sabeco

Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho Thai Beverage khoảng 1.375 tỷ đồng, giúp tỷ phú người Thái nhận gần 15.500 tỷ đồng sau 8 năm thâu tóm.

Sau khi tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa công bố quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ chi trả là 20% mệnh giá, tức mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu SAB sẽ nhận về 2.000 đồng. Nguồn tiền đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ các năm trước.

Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco cần khoảng 2.565 tỷ đồng để thực hiện. Thời gian chi trả dự kiến vào giữa tháng 2 năm sau.

Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Vietnam Berverage thuộc Tập đoàn Thai Beverage của tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, đang sở hữu gần 53,6% vốn Sabeco. Như vậy, họ sẽ nhận về hơn 1.375 tỷ đồng cổ tức.

Kể từ khi thâu tóm Sabeco vào cuối năm 2017, cổ đông người Thái đều nhận cổ tức nghìn tỷ đồng mỗi năm. Lũy kế đến kỳ phân phối sắp tới, tổng số tiền họ thu được sẽ đạt gần 15.468 tỷ đồng.

Khi mua lại gần 53,6% vốn của SAB, Thai Beverage chi khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD thời điểm đó). Như vậy, chỉ tính riêng cổ tức, doanh nghiệp này đã thu hồi khoảng 14% vốn đầu tư.

Sabeco là một trong những công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn với tỷ lệ ổn định suốt nhiều năm liên tiếp. Ở những kỳ gần đây, tỷ lệ chi trả thường quanh 35%, có năm lên đến 50%. Năm nay, Hội đồng quản trị dự kiến duy trì mức 50%, tức các cổ đông Sabeco vẫn còn được chia cổ tức thêm 30% ở đợt sau.

Trong báo cáo phát hành tháng trước, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính tổng cổ tức mà Thai Beverage nhận được tính đến năm 2024 chưa đủ để bù đắp tổng chi phí lãi vay mà doanh nghiệp này đang gánh. Khi mua lại Sabeco, họ đã vay 4,8 tỷ USD với mức lãi 2,4-3% một năm. Do đó, VDSC cho rằng gánh nặng trả nợ gốc và lãi vay trong 10 năm (kể từ 2017 đến 2028) của công ty mẹ vẫn là động lực để SAB duy trì chính sách chi trả cổ tức cao trong thời gian qua và trong các năm tới.

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh: Bloomberg

Tại phiên họp thường niên năm 2022, Thai Beverage khẳng định Sabeco là viên ngọc quý, tài sản hiếm có trong số các nhà sản xuất bia tại khu vực. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của hãng bia Sài Gòn từ năm trước đến nay khá bất lợi. Nguyên nhân đến từ việc nhà chức trách tăng mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt nếu có nồng độ cồn và mức độ cạnh tranh trong ngành bia ngày một lớn, nhất là với các hãng ngoại.

Lũy kế 9 tháng, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 1%, đạt khoảng 3.454 tỷ đồng. Nguyên nhân phần lớn đến từ doanh thu sụt 17%, về gần 19.052 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ đã hoàn thành hơn 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm, riêng quý III vừa qua có lãi cao nhất 3 năm chủ yếu nhờ giá vốn giảm xuống.

VDSC dự báo doanh thu mảng bia năm nay của SAB sẽ suy giảm do nhu cầu sử dụng đồ uống có cồn đi xuống. Sản lượng tiêu thụ toàn ngành bia trong năm 2025 được ước tính giảm khoảng 3% so với cùng kỳ. Song, Sabeco có thể hưởng lợi khi giá nguyên vật liệu rẻ hơn từ năm nay, đặc biệt là khi họ đã sử dụng hết lượng nguyên vật liệu chốt giá cao giai đoạn 2023-2024.

Tất Đạt