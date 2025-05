Tỷ phú Rihanna gây chú ý với túi hình ổ bánh mì

New YorkTỷ phú Rihanna đeo túi hình bánh mì Pháp dài 50 cm dạo phố.

Hôm 9/5, Rihanna xuất hiện trên phố với áo polo và quần jeans, nhấn bằng mẫu túi bắt mắt của Fendi có giá 1.350 USD (35 triệu đồng). Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2023 dành cho nam, làm bằng da cừu, mô tả ổ bánh dài của Pháp với hai phiên bản dài 20 cm và 50 cm. Ca sĩ kết hợp trang phục cùng mũ New York Yankees 25 USD (650.000 đồng) và kính mắt mèo.

Rihanna đeo túi hình bánh mì của Fendi. Ảnh: Backgrid

Người đẹp 37 tuổi đang mang thai con thứ ba với bạn trai - rapper A$AP Rocky. Cả hai gây chú khi dự Met Gala 2025 hôm 5/5 với trang phục ấn tượng. Rihanna chọn đầm cảm hứng vest phong cách độc lạ của Marc Jacobs. Rocky lần đầu được mời làm host, diện áo khoác, gilet và quần Tây của AWGE - thương hiệu do anh thành lập. Vài giờ trước khi lên thảm xanh sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, Rihanna còn ghi điểm với bộ váy áo xanh mỏng của Miu Miu.

Rihanna nổi tiếng với gu thời trang tiên phong. Cô luôn theo đuổi những xu hướng mới nhất, kết hợp với bản sắc riêng. Vogue nhận xét biểu tượng thời trang luôn biết cách khiến người khác chú ý với cách phối đồ sáng tạo trong mọi hoàn cảnh.

Rihanna ở Met Gala 2025 Rihanna ở Met Gala 2025. Video: AP

Người đẹp Mỹ gốc Barbados thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit đình đám của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money. Theo Forbes, hiện cô sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,4 tỷ USD.

Cô và A$AP Rocky có con trai đầu lòng hồi tháng 5/2022 và con thứ hai đầu tháng 8/2023. Cả hai được nhận xét có gu mặc sành điệu không ai kém ai, cùng bổ sung, tôn nhau lên. Họ thuộc top 10 cặp sao mặc đẹp nhất thế giới năm 2024.

Họa Mi (theo Pagesix)