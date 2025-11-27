Tỷ phú phơi bày góc khuất tình ái sau thua kiện vợ 'hờ'

Từng tuyên bố muốn có "50 con trai chất lượng cao", tỷ phú game Xu Bo trở thành tâm điểm bàn luận khi thua bạn gái cũ Tang Jing trong vụ kiện tranh chấp tài sản.

Xu Bo, 48 tuổi, công khai toàn bộ sự việc lên mạng xã hội sau khi nhận phán quyết bất lợi từ tòa án.

Xu và Tang quen nhau năm 2009 qua một website hẹn hò. Ban đầu, ông trùm game không hài lòng vì bạn gái từng kết hôn, nhưng Tang chủ động theo đuổi và chấp nhận thỏa thuận để anh này qua lại với những phụ nữ khác.

Họ có 2 con chung dù không đăng ký kết hôn. Sau khi Tang đề nghị chia tay, Xu vẫn chu cấp và chuyển cho cô tổng cộng hơn 800 triệu tệ (112 triệu USD), trong đó hơn 400 triệu tệ được ghi rõ là "khoản vay". Ngoài ra, anh nhờ bạn gái cũ đứng tên khối tài sản trị giá hơn một tỷ tệ.

Xu Bo phát biểu trong một sự kiện. Ảnh: The Paper

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm năm 2022, khi Xu phát hiện Tang đã bỏ rơi 2 con chung để trốn ra nước ngoài. Tại đây, Tang sinh thêm 11 con bằng phương pháp nhận tinh trùng hiến tặng.

Phẫn nộ, Xu ráo riết đòi tiền. Tang đã hoàn trả hơn 500 triệu tệ nhưng giữ lại hơn 300 triệu tệ (42 triệu USD) và khối tài sản đứng tên hộ. Doanh nhân này khởi kiện nhưng bất ngờ bị xử thua.

Theo phán quyết của tòa án, Xu Bo không thể chứng minh khoản tiền chuyển cho bạn gái là cho vay thương mại. Mặc dù Xu có ghi chú nội dung chuyển khoản là "vay", nhưng tòa án nhận định dựa trên bản chất mối quan hệ sống chung như vợ chồng kéo dài 14 năm và việc hai bên có nhiều con chung.

Cơ quan tư pháp xác định các khoản tiền này thực chất là chi phí sinh hoạt chung, tiền nuôi dưỡng con cái và quà tặng tình cảm trong thời gian chung sống. Hơn nữa, việc Tang Jing đã chủ động hoàn trả hơn 500 triệu tệ trước đó được xem là đã khắc phục đủ các nghĩa vụ tài chính hợp lý.

Xu Bo sinh năm 1977, bỏ học cấp 3 nhưng trở thành tỷ phú ngành game Trung Quốc. Xu là cha đẻ tựa game Fantasy Westward Journey (Mộng ảo Tây Du Ký) và sáng lập Duoyi Network.

Bên cạnh khối tài sản tự nhận lên tới 28 tỷ tệ, Xu gây tranh cãi với tư tưởng bài xích phụ nữ. Xu từng tuyên bố mục tiêu có "50 con trai chất lượng cao" để đào tạo thành tầng lớp tinh hoa, trong đó ít nhất 10 người đạt thành công hàng đầu.

Câu chuyện đời tư của Xu khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cách vị tỷ phú theo đuổi tham vọng sinh nhiều con phản ánh thái độ coi nhẹ giá trị con người.

Nhật Minh (Theo SCMP, QQ.news)