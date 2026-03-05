Tỷ phú Phạm Thu Hương làm Chủ tịch GSM

Tỷ phú Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, trở thành Chủ tịch Công ty GSM - đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM, từ ngày 4/3.

Thông tin trên được Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM công bố trong bản thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 4/3. Trước khi bà Phạm Thu Hương đảm nhận vị trí Chủ tịch GSM, ông Phan Thành Long là người giữ vị trí này kể từ khi công ty thành lập (năm 2023).

Tổng giám đốc doanh nghiệp này vẫn là ông Nguyễn Văn Thanh.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine, là vợ của ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam hiện tại. Nữ doanh nhân này là một trong những nhà sáng lập kiêm Phó chủ tịch Vingroup, công ty tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Bà Hương đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn Vingroup. Đầu tháng 2, bà được tạp chí Forbes công nhận là tỷ phú, với khối tài sản 2,9 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương, tân Chủ tịch GSM. Ảnh: VIC

GSM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2023, vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Ban đầu, công ty hoạt động chính trong lĩnh vực taxi và gọi xe công nghệ với toàn bộ là các sản phẩm của VinFast. Sau đó, doanh nghiệp được mở rộng thêm nhiều mảng dịch vụ như giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ôtô, xe máy điện...

Hãng taxi và gọi xe này đã hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, doanh nghiệp còn triển khai dịch vụ tại nước ngoài, với các thị trường gồm Lào, Indonesia và Philippines. Việc bà Hương nắm giữ vị trí Chủ tịch GSM trong bối cảnh công ty này đặt mục tiêu mở rộng kinh doanh, với kế hoạch phát triển tới 10 thị trường mới trong năm nay.

Báo cáo của Mordor Intelligence cho thấy GSM chiếm 51,5% thị phần thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam vào quý IV/2025, tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Công ty này đã vươn lên dẫn đầu thị trường trong nước, vượt hai đối thủ lớn là Grab và Be.

Cuối tháng 2, GSM sáp nhập với Green Future, doanh nghiệp trong lĩnh vực cho thuê và bán xe VinFast cũ. Tổng vốn điều lệ của GSM sau thương vụ được nâng lên mức 43.400 tỷ đồng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và gia đình vẫn nắm quyền chi phối công ty này.

Trọng Hiếu