Tỷ phú Mỹ từng làm việc 7 năm không nghỉ

Tỷ phú đầu tư Mark Cuban cho biết khi khởi nghiệp, ông dồn sức vào công việc đến mức không có kỳ nghỉ nào trong một thời gian dài.

"Tôi đã không đi nghỉ suốt 7 năm. Tất cả những gì tôi làm chỉ là học hỏi, liên tục như vậy", Cuban kể lại trong một chương trình video của Sports Illustrated và Entrepreneur hồi tháng 6.

Cuban lập công ty đầu tiên - hãng phần mềm MicroSolutions - khi mới 24 tuổi. Khi đó, ông ở chung căn hộ 3 phòng ngủ với 6 người khác và vừa mất việc tại một cửa hàng phần mềm. Hoàn cảnh khó khăn khiến ông có thêm động lực gây dựng công ty.

"Tôi nghèo rớt mồng tơi ấy. Nhưng tôi luôn có máu khởi nghiệp. Tôi chỉ có một con đường là đi lên, không thể lùi lại", tỷ phú 66 tuổi cho biết.

Mark Cuban trong sự kiện tại Las Vegas (Nevada) tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Vì tập trung tuyệt đối cho công việc, Cuban không cho phép mình nghỉ ngơi. Ông cho rằng mình sẽ không thể đạt thành tựu như hiện nay nếu theo đuổi cân bằng cuộc sống - công việc. Cuban đã 14 năm tham gia chương trình gọi vốn "Shark Tank" của đài ABC, sở hữu cổ phần đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks từ năm 2000 và hiện có tài sản 6 tỷ USD, theo Forbes.

Theo Cuban, ông chỉ có 2 lựa chọn là làm việc mỗi ngày để phát triển công ty, hoặc để người khác vượt qua. "Không có chuyện cân bằng ở đây. Nếu bạn muốn làm giờ hành chính thì có thể cân bằng. Nhưng nếu muốn thống lĩnh cuộc chơi, dù là cuộc chơi nào, sẽ luôn có kẻ làm việc 24/7 để hạ gục bạn".

Ông từng nhiều lần nhấn mạnh rằng đạo đức nghề nghiệp và sự sẵn sàng làm việc là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công. "Điều duy nhất trong đời bạn có thể kiểm soát là nỗ lực của bản thân. Và sẵn sàng làm việc chăm chỉ chính là lợi thế cạnh tranh lớn, vì hầu hết người khác không làm được", Cuban nói trong video đăng trên LinkedIn tháng 6/2023.

Năm 32 tuổi, Cuban bán MicroSolutions cho CompuServe với giá 6 triệu USD. Sau đó, ông thành lập dịch vụ streaming Broadcast.com và bán cho Yahoo năm 1999 với giá 6 tỷ USD.

Trong một sự kiện tháng 3/2024, Cuban kể rằng khi trở thành triệu phú, ông đã tháo đồng hồ đeo tay và vứt đi. Hành động này chỉ mang tính biểu tượng: khi đã có hàng triệu USD trong ngân hàng, ông muốn giành lại thời gian cho mình thay vì để bị ràng buộc.

"Tôi muốn kiếm đủ tiền để không phải trả lời bất kỳ ai cả. Từ lúc này, tôi có thể tự sắp xếp thời gian và sống theo cách mình muốn", Cuban nói trong một bài giảng trên MasterClass tháng 2/2024.

Hà Thu (theo CNBC)