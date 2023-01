Tỷ phú Mỹ đốt pháo hoa làm cháy đồi ở New Zealand

Tỷ phú Mỹ Tony Malkin đốt pháo hoa gây cháy đồi ở miền trung New Zealand vào đêm Giao thừa, khiến cư dân lân cận giận dữ.

Đêm Giao thừa 31/12, lính cứu hỏa New Zealand nhận cuộc gọi báo cháy trên khu đất của Tony Malkin, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn sở hữu tòa nhà Empire State ở New York. Malkin tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới tại khu nghỉ dưỡng trên đồi ở Dalefield, ngoại ô Queenstown, Central Otago, miền trung New Zealand.

Hỏa hoạn trên khu đất của tỷ phú Mỹ Tony Malkin đêm 31/12. Ảnh: Guardian

Hỏa hoạn lan gần tới một trong hai dãy nhà có người ở trong khu đất của Malkin, chỉ cách vài mét và tới sáng mới được dập tắt. Vụ cháy thiêu rụi cỏ cây trên diện tích 0,5 ha. Trước đó, người dân địa phương đã phản đối kế hoạch đốt pháo vì e ngại tác động lên động vật.

"Thật nực cười khi người ngoài thị trấn được phép đến và đốt pháo hoa suốt 14 phút sau đó làm cháy cả ngọn đồi", Johnny Quinn, hàng xóm của Malkin, chỉ trích gia đình tỷ phú Mỹ.

"Hành động ấy làm đảo lộn cả khu dân cư. Mọi người phải thay đổi kế hoạch nghỉ lễ. Lính cứu hỏa New Zealand cũng bị làm phiền. Họ đều có gia đình", Quinn nói. "Chó của một nhà hàng xóm tới giờ vẫn không ổn. Nó thu mình một góc. Họ đã gây tổn thương tâm lý lâu dài tới động vật".

Khu đất của Tony Malkin ở Dalefield. Ảnh: Google Earth

Malkin chưa xin lỗi sau vụ cháy, Quinn cho hay. Phát ngôn viên gia đình tỷ phú New York cho biết họ sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngoài việc "biết ơn sâu sắc tính chuyên nghiệp" của đội ngũ cứu hỏa và cảnh sát New Zealand.

Quinn và cư dân Queenstown đã lập nhóm vận động nghị sĩ địa phương cấm tất cả loại pháo hoa, trừ những màn bắn pháo được các đơn vị chuyên nghiệp tổ chức.

"Đây là một quốc gia nông thôn và đặt chất nổ không phải là cách hay. Một số người cho rằng động vật không chỉ nghe thấy tiếng nổ mà còn cảm nhận được", Quinn nói. "Tôi không muốn ngăn mọi người vui vẻ. Tôi muốn họ tận hưởng niềm vui nhưng phải thực hiện một cách toàn diện và an toàn".

Tỷ phú Mỹ Tony Malkin. Ảnh: Empire State.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)