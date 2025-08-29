Tỷ phú Mỹ đến vịnh Hạ Long du lịch dịp 2/9

Đoàn khách trong đó có một tỷ phú quốc tịch Mỹ dự kiến tham quan vịnh Hạ Long theo lịch trình đặc biệt trong 3 ngày 2 đêm dịp Quốc khánh 2/9.

Sáng 29/8, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết một nhóm bốn khách đặc biệt, chi trả cao sẽ du lịch vịnh Hạ Long vào đúng ngày Quốc khánh 2/9. Theo một nguồn tin khác, trong nhóm có một tỷ phú quốc tịch Mỹ.

Nhóm khách này xuất phát từ Hà Nội, đến cảng Vân Đồn bằng thủy phi cơ trước khi lên du thuyền đi tham quan vịnh Hạ Long. Sau đó, họ sẽ trải nghiệm "tour tỷ phú" trên vịnh Hạ Long được công bố từ tháng 11/2024. Một trong những điểm nhấn của hành trình là trải nghiệm khu vực Trà Sản - Cống Đỏ, nơi có nhiều bãi cát tự nhiên, rạn san hô và đa dạng sinh vật biển, diện tích từ 100 m2 đến 800 m2.

Đơn vị tổ chức tour tỷ phú từng tiết lộ khách được trải nghiệm những khu vực riêng tư và hoang sơ trên vịnh Hạ Long. Trong trường hợp khách có nhu cầu tham quan các hang động nổi tiếng trên vịnh như động Thiên Cung, hang Sửng Sốt, đơn vị sẽ có phương án để khách có trải nghiệm riêng tư.

Một góc bãi tắm ở khu vực vịnh Bái Tử Long do đơn vị tổ chức chụp trong quá trình khảo sát hồi tháng 6. Ảnh: AAV

Vào tháng 2, hai triệu phú trong lĩnh vực tài chính Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley đến Quảng Ninh du lịch vịnh Hạ Long theo chương trình đặc biệt này. Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ khi tour đặc biệt được đưa vào khai thác cuối năm ngoái, khoảng 3-4 đoàn khách siêu giàu đã đến trải nghiệm.

Vào 2/9, đại diện Sở cũng sẽ có mặt tại cảng Vân Đồn để thể hiện lòng mến khách. Quảng Ninh đánh giá cao sự xuất hiện của nhóm khách siêu giàu quốc tế, đồng thời nhấn mạnh địa phương sở hữu đa dạng sản phẩm du lịch để phục vụ tất cả tệp khách.

Tú Nguyễn