Tỷ phú Mark Zuckerberg hát, nhảy đón sinh nhật vợ

MỹTỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg mặc jumpsuit xẻ ngực để biểu diễn sôi động tại tiệc sinh nhật vợ.

Mark Zuckerberg mặc đồ xẻ ngực nhảy mừng sinh nhật vợ Mark Zuckerberg diện jumpsuit biểu diễn mừng sinh nhật vợ. Video: Instagram Mark Zuckerberg

Zuckerberg nhảy lên đàn piano, khuấy động đám đông, tái hiện màn trình diễn Beautiful Things của nghệ sĩ Benson Boone tại Grammy 2025. Anh còn hát ca khúc Sorry I'm Here for Someone Else. "Vợ tôi chỉ bước sang tuổi 40 một lần. Xin gửi lời cảm ơn đến Benson Boone vì bộ đồ liền quần và đĩa đơn mới", anh viết trong bài đăng trên trang cá nhân, hôm 28/2.

CEO Meta còn nhảy lên sân khấu biểu diễn một tiết mục, gây bất ngờ cho vợ - Priscilla Chan - và khách mời. Anh diện bộ vest đen, sau đó được hai người xé toạc trang phục, để lộ bộ jumpsuit xẻ cổ chữ V sâu tới eo.

Trước màn trình diễn của chồng, Priscilla Chan gập người cười không ngớt. Họ gặp và yêu nhau năm 2003 khi đang theo học tại Đại học Harvard. Chín năm sau đó, họ kết hôn và hiện có ba con Maxima (10 tuổi), August (tám tuổi) và Aurelia (hai tuổi).

Bộ đồ liền quần bằng sequin khiến người hâm mộ trên mạng xã hội bàn tán. Nhiều người khen tỷ phú mặc đẹp trong trang phục kiểu thập niên 1970. Họ viết: "Zuckerberg trông mảnh mai và săn chắc, rất hợp với bộ đồ", "Anh ấy nên chuyển sang làm fashionista chuyên lăng xê mốt thập niên 1970", "Sau đêm nay, tôi mong đợi anh ấy diện quần ống loe, mang giày cao bồi".

Ca sĩ Benson Boone từng diện bộ đồ sequin xẻ ngực trên sân khấu Grammy 2025. Ảnh: Grammys

Mark Zuckerberg, 41 tuổi, là một trong những người giàu nhất thế giới. Tỷ phú công nghệ Mỹ nổi tiếng yêu chiều vợ. Anh từng dựng tượng vợ trong vườn, tạo một sân khấu ca nhạc theo phong cách những năm 1970 tại nhà riêng sau khi vợ yêu cầu, tự chế tạo đèn giúp vợ ngủ ngon.

