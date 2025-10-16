Tỷ phú Jeff Bezos: 'Đừng bỏ học để thành Bill Gates'

Tỷ phú Jeff Bezos khuyên Gen Z không nên từ bỏ giảng đường để khởi nghiệp, khẳng định những tấm gương thành công sớm như Bill Gates chỉ là "ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi".

Phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Italy hồi đầu tháng 10, nhà sáng lập Amazon đã đưa ra quan điểm trái ngược với trào lưu "tự làm chủ" đang lan rộng trong thế hệ trẻ.

Lời khuyên của ông Jeff Bezos nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, trong bối cảnh các khảo sát gần đây cho thấy phần lớn Gen Z có tham vọng sở hữu công ty riêng.

Theo Adobe, 64% Gen Z dự định khởi nghiệp trong vòng ba năm tới. Nghiên cứu từ Square cho thấy 84% Gen Z muốn sở hữu công ty riêng trong tương lai, cao hơn nhiều so với các thế hệ trước. Báo cáo của ZenBusiness chỉ ra 75% Gen Z cuối cùng muốn trở thành doanh nhân, trong đó 69% học về khởi nghiệp qua video hoặc tự nghiên cứu hướng dẫn.

Tỷ phú Jeff Bezos ở Tuần lễ công nghệ Italy 2025. Ảnh: Fortune

"Thành công ở tuổi 18, 19 hay 20 là có nhưng rất hiếm. Bill Gates hay Mark Zuckerberg chỉ là những ngoại lệ", ông Bezos nói.

Thay vì đi theo con đường mạo hiểm này, ông tin rằng một lộ trình ổn định hơn sẽ giúp tăng cơ hội thành công sau này. Chính Bezos tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986, sau đó làm việc tại Phố Wall trước khi sáng lập Amazon ở tuổi 30. Ông cho rằng 10 năm tích lũy kinh nghiệm đó đã cải thiện đáng kể cơ hội thành công của mình.

Vị tỷ phú khuyên những người trẻ sau khi ra trường nên làm việc tại các công ty có quy trình tốt để học hỏi những kỹ năng cơ bản như tuyển dụng, phỏng vấn và quản lý.

"Kinh nghiệm này không làm bạn thụt lùi, mà là đặt nền tảng vững chắc để tự khởi nghiệp sau này", ông nhấn mạnh.

Quan điểm của Jeff Bezos được đưa ra khi nhiều người trẻ cho rằng bằng cấp đang mất dần giá trị. Báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cho thấy 52% sinh viên mới tốt nghiệp bị thiếu việc làm và tỷ lệ này vẫn còn ở mức 45% sau 10 năm.

Tuy nhiên, thực tế từ thị trường lao động dường như ủng hộ lời khuyên của Bezos. Steve Preston, CEO tổ chức từ thiện Goodwill, cho biết phần lớn trong số hai triệu người tìm đến các trung tâm việc làm của họ năm qua là những người không có bằng cấp.

"Tìm việc hiện đã khó hơn rất nhiều và tình trạng này ảnh hưởng rõ rệt đến những người không có bằng đại học", ông Preston nói và dự đoán một làn sóng thất nghiệp mới sẽ xuất hiện khi AI tác động đến các công việc cấp thấp.

Dù nhiều nhà tuyển dụng tuyên bố ưu tiên kỹ năng, một khảo sát của LinkedIn cho thấy gần 50% nhân sự cấp giám đốc vẫn xem bằng cấp là yêu cầu thiết yếu. Các ngành thuộc khối STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) vẫn đảm bảo mức lương khởi điểm hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ có thu nhập trung bình giữa sự nghiệp lên tới 125.000 USD mỗi năm.

Anant Agarwal, Giám đốc học thuật của công ty công nghệ 2U, kết luận rằng chính tấm bằng đại học giúp sinh viên được trang bị nền tảng để sẵn sàng cho những làn sóng công nghệ lớn tiếp theo.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)