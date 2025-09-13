Tỷ phú Italy buộc người thừa kế bán dần đế chế Armani cho LVMH hoặc L’Oreal

Trong di chúc của cố tỷ phú Giorgio Armani, những người thừa kế phải bán dần đế chế thời trang Armani trong vòng 18 tháng, ưu tiên hãng xa xỉ LVMH hoặc mỹ phẩm L’Oreal.

Nhà thiết kế Giorgio Armani đứng cạnh các người mẫu trong buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân-Hè 2025 của Emporio Armani tại Tuần lễ thời trang Milan, Italy, ngày 19/9/2024. Ảnh: Reuters

Di chúc của cố tỷ phú Giorgio Armani nêu rõ những người thừa kế phải bán 15% cổ phần công ty trong vòng 18 tháng, tiếp tục bán thêm 30-54,9% cho cùng người mua trong 3-5 năm.

Sáu cá nhân, tổ chức thừa kế tài sản của Armani gồm Pantaleo Dell'Orco, người bạn đời và "cánh tay phải" trong kinh doanh, chị gái Rosanna, hai cháu gái Silvana và Roberta, cháu trai Andrea Camerana và quỹ Giorgio Armani, do ông thành lập năm 2016.

Người thừa kế Cổ phần (%) Quyền biểu quyết (%) Bạn đời Pantaleo Dell'Orco 30 40 Chị gái Rosanna Armani 15 0 Cháu gái Silvana Armani 15 15 Cháu gái Roberta Armani 15 0 Cháu trai Andrea Camerana 15 15 Quỹ Giorgio Armani 10 30

Cũng theo di chúc, người mua ưu tiên nên là gã khổng lồ hàng xa xỉ LVMH, thương hiệu mỹ phẩm L'Oreal, hãng kính mắt hàng đầu EssilorLuxottica, hoặc tập đoàn khác có "vị thế ngang hàng", nhằm bảo tồn di sản của mình. Người mua này cần được sự đồng ý của ông Pantaleo Dell'Orco, người bạn đời và "cánh tay phải" trong kinh doanh của Armani.

Cố tỷ phú cũng khuyến nghị họ nên theo đuổi việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tại Italy hoặc một thị trường có vị thế ngang hàng. Theo di chúc, quỹ Giorgio Armani sẽ giữ lại 30,1% cổ phần trong trường hợp niêm yết.

Giorgio Armani là nhà thiết kế huyền thoại người Italy, qua đời ngày 4/9 ở tuổi 91, không có con. Đế chế Armani được ông gây dựng năm 1975, mang lại khoản thu 2,3 tỷ euro (tương đương 2,7 tỷ USD) vào năm ngoái.

Nội dung di chúc đánh dấu bước ngoặt với đế chế Armani. Sinh thời, tỷ phú không muốn giảm bớt quyền kiểm soát, niêm yết lên sàn chứng khoán hay bán doanh nghiệp cho một tập đoàn nước ngoài, bởi muốn bảo vệ "nguồn gốc Italy". Ba cái tên được nêu như người mua ưu tiên đều là đối tác của Armani, trong đó LVMH và L’Oreal là doanh nghiệp Pháp.

Sau khi bán cổ phần, Pantaleo Dell'Orco vẫn giữ 40% quyền biểu quyết, đủ tỷ lệ phủ quyết với các quyết định quan trọng như thay đổi điều lệ, tăng vốn hay các hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A).

Tài sản khác của tỷ phú Armani còn gồm hơn 2% tại tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica, trị giá khoảng 2,5 tỷ euro (2,9 tỷ USD), sẽ được chia cho gia đình và các nhà quản lý cấp cao của công ty.

Michele Morselli, người đứng đầu công ty bất động sản của Giorgio Armani, được trao 100.000 cổ phiếu, trị giá hơn 26 triệu euro. Trong khi đó, Giuseppe Marsocci và Daniele Ballestrazzi, hai tổng giám đốc tập đoàn, cùng hai nhà quản lý cấp cao khác, được hưởng 7.500 cổ phiếu mỗi người.

Trong số cổ phần còn lại, 40% sẽ dành Dell'Orco và 60% cho các thành viên gia đình Armani.

Bảo Bảo (theo Reuters)