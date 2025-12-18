Tỷ phú hứa tặng 250 triệu USD để ông Trump tranh cử nhiệm kỳ ba

Tỷ phú Miriam Adelson đề nghị quyên góp thêm 250 triệu USD cho Tổng thống Trump nếu ông tranh cử nhiệm kỳ ba vào năm 2028.

Tổng thống Donald Trump ngày 16/12 cho biết tỷ phú người Mỹ gốc Israel Miriam Adelson đã tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho chiến dịch của ông với tổng số tiền 250 triệu USD, khẳng định bà là "nhà tài trợ lớn nhất".

"Khi có người sẵn lòng tài trợ 250 triệu USD, tôi nghĩ nên mời bà ấy lên chào hỏi mọi người", ông nói trước đám đông khán giả dự lễ Hanukkah của người Do Thái tại Nhà Trắng.

Bà Adelson, vợ góa của tỷ phú Sheldon Adelson, bước lên bục phát biểu và đứng cạnh ông Trump. Bà cho biết vừa gặp Alan Dershowitz, giáo sư trường Luật Harvard, để bàn về tính khả thi của kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ ba.

Tỷ phú sẽ tặng 250 triệu USD để ông Trump tranh cử nhiệm kỳ 3 Tổng thống Trump giới thiệu tỷ phú sẽ quyên góp 250 triệu nếu ông tranh cử nhiệm kỳ ba. Video: New York Post

Đám đông hô vang "4 năm nữa, 4 năm nữa" trong khi bà Adelson quay lại trò chuyện với ông Trump.

"Bà ấy nói 'hãy suy nghĩ đi, tôi sẽ tặng ông thêm 250 triệu USD nữa'", Tổng thống Trump nói với khán giả.

"Tôi sẽ quyên góp", bà Adelson xác nhận.

Ông Trump tiếp tục nhắc đến người chồng quá cố của nữ tỷ phú, một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chính trường Mỹ. Tổng thống Mỹ cho hay tỷ phú Sheldon thường gọi điện để xin gặp ông vài phút, nhưng cuối cùng hai bên lại nói chuyện đến một tiếng rưỡi.

"Ông ấy làm tất cả để đấu tranh cho Israel", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Vợ chồng Adelson từ lâu đã kêu gọi chính quyền ông Trump theo đuổi chính sách nghị sự thân thiết với Israel. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, tỷ phú Sheldon đã thúc giục Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem và sau đó bà Miriam đề nghị ông Trump ủng hộ Israel sáp nhập Bờ Tây.

Ông Trump nhiều lần ám chỉ khả năng tranh cử năm 2028, dù Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ. "Tôi không đùa. Rất nhiều người muốn tôi tranh cử", ông Trump nói khi trả lời phỏng vấn hồi tháng 3.

Hồng Hạnh (Theo Independent)