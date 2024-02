Tỷ phú Hollywood đình chỉ dự án gần tỷ USD vì AI Sora

Tỷ phú Tyler Perry thông báo dừng kế hoạch mở rộng trường quay trị giá 800 triệu USD, sau khi chứng kiến màn trình diễn của AI tạo video Sora.

"Dự án sẽ bị đình chỉ vô thời hạn vì Sora và những gì tôi đang thấy. Tôi từng nghe thông tin sản phẩm AI ngày càng hoàn thiện, nhưng không biết gì cho đến khi xem màn trình diễn tính năng của chúng gần đây. Điều đó gây sốc với tôi", tỷ phú Hollywood Tyler Perry nói tuần này.

Tỷ phú Perry cho rằng Sora có tiềm năng trở thành công cụ giúp cắt giảm chi phí, hạn chế nguy cơ tốn tiền xây trường quay hoặc triển khai đến địa điểm xa xôi để làm phim, nhưng cũng coi đó là mối đe dọa với người lao động trong lĩnh vực điện ảnh.

Tỷ phú Tyler Perry tại sự kiện ở Los Angeles hồi cuối năm 2023. Ảnh: Reuters

"Nó thực sự khiến tôi lo ngại cho những người đang làm trong ngành. Cần có những phương thức quản lý để bảo vệ diễn viên và nhà làm phim. Tôi không biết chúng ta sẽ sinh tồn thế nào nếu không có điều đó", ông nói.

Sora của OpenAI không phải công cụ tạo video từ văn bản đầu tiên ra mắt công chúng, nhưng chất lượng sản phẩm của nó là yếu tố khiến Perry lo ngại. "Công nghệ tiến bộ quá nhanh. Tôi cảm thấy ngành công nghiệp điện ảnh đang phải chạy đua để tìm cách xây dựng biện pháp phòng ngừa, bảo đảm sinh kế cho người lao động", ông nói.

Những công cụ AI tạo sinh như Sora có thể trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi vì hiệu quả kinh tế. "Các công việc thường đòi hỏi chi phí hàng chục triệu USD có thể được hoàn thành với chi phí thấp hơn nhiều nhờ sự trợ giúp của AI. Các công ty chắc chắn sẽ lựa chọn phương án rẻ tiền hơn. Tôi rất lo ngại nguy cơ lượng lớn việc làm bị xóa sổ trong tương lai gần", Perry cho hay.

AI tạo video của OpenAI đang gây sốt Video được tạo bởi AI Sora. Nguồn: OpenAI

Sora, ra mắt tuần trước, có thể tạo video với nhiều nhân vật, chuyển động ở cả tiền cảnh và hậu cảnh, chỉ từ câu lệnh bằng văn bản hoặc ảnh tĩnh. Giới chuyên gia đánh giá đây là công cụ AI tạo sinh cho ra những thước phim chất lượng tốt nhất hiện nay. Trước khi Sora xuất hiện, thế giới đã có những mô hình AI làm video như Runway, Pika. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng là chất lượng video tệ và thời gian ngắn. Trong khi đó, Sora có thể tạo video dài 60 giây với bối cảnh phức tạp nhưng vẫn đảm bảo độ mượt mà, logic, dù vẫn còn một số lỗi.

Tyler Perry, sinh năm 1969, là diễn viên hài, nhà sản xuất, biên kịch Mỹ nổi tiếng. Ông tham gia diễn xuất trong Star Trek (2009), Gone Girl (2014), Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016), Vice (2018).

Điệp Anh (Theo Fortune)