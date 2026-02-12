Tỷ phú Epstein lắp camera quay lén, nghi để khống chế người có thế lực

Tài liệu được công bố cho thấy tỷ phú Epstein từng chỉ đạo trợ lý lắp camera quay lén trong nhà, có thể nhằm ghi hình ảnh bất lợi về người có thế lực.

Truyền thông Mỹ ngày 10/2 dẫn các email từ năm 2014 vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein từng gửi yêu cầu "mua ba camera quay lén có cảm biến chuyển động" tới Larry Visoski, phi công lâu năm của ông ta, để bố trí trong nhà riêng ở Florida, nơi nhiều chính trị gia, người có thế lực thường xuyên ghé thăm.

Visoski trả lời email, báo cáo đã mua hai camera cảm biến chuyển động tại một cửa hàng bán thiết bị giám sát ở Fort Lauderdale, bang Florida và đang tìm cách lắp đặt.

"Thật không ngờ chúng nhỏ đến vậy. Tôi đang lắp chúng vào các hộp khăn giấy. Chiều nay tôi sẽ mang chúng qua", Visoski viết, cho biết các thiết bị có thể ghi hình liên tục 64 tiếng.

Larry Visoski trả lời truyền thông sau phiên tòa năm 2021. Ảnh: AP

Thông tin từ các email mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây của các cơ quan hành pháp liên bang Mỹ. Hồi tháng 3/2025, các công tố viên Manhattan cho biết khi FBI đột kích nhà Epstein ở New York và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, họ không phát hiện camera nào ở cả hai nơi, trừ những chiếc nằm gần lối vào các dinh thự.

Truyền thông Mỹ sau đó đã đăng các hình ảnh cho thấy camera gắn ở góc phòng ngủ chính tại căn nhà phố xa hoa của Epstein ở New York. Một camera khác giấu trong phần phào chỉ của phòng bên cạnh, và một chiếc khác gần khu vực nhà vệ sinh. Năm 2019, báo chí cũng công bố hình ảnh cho thấy có một căn phòng ở tầng trệt treo biển "Giám sát video 24 giờ", bên trong có các màn hình theo dõi.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận về các email từ năm 2014 mới được thu thập.

Camera gần phòng tắm và phòng giám sát bên trong nhà phố của Epstein ở New York. Ảnh: CBS News

Mục đích của số camera chưa được làm rõ. Một số nạn nhân của Epstein nghi ngờ họ từng bị ghi lén khi đến nhà của ông ta, làm dấy suy đoán tỷ phú này có thể dùng chúng để thu thập thông tin bất lợi về những người có thế lực, dù đến nay chưa có bằng chứng chứng minh cáo buộc này.

Ông Visoski cũng không phản hồi yêu cầu bình luận về loạt email mới. Sau khi Epstein bị truy tố, ông Visoski khai đôi khi giúp lắp đặt các thiết bị ghi âm và ghi hình tại các nơi ở của tỷ phú này, song không nêu chi tiết.

Đài Channel 4 của Anh hôm nay đăng một số hình ảnh được trích xuất từ video trong hồ sơ Epstein vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Video được cho là từ camera quay lén trong phòng làm việc tại nhà của Epstein ở Palm Beach, Florida, cho thấy tỷ phú ngồi sau bàn, cùng một phụ nữ giống Ghislaine Maxwell, bạn gái của ông ta, và nhiều cô gái trẻ. Chưa rõ video được ghi hình vào thời điểm nào.

Hình ảnh trích xuất camera từ phòng làm việc của Epstein tại nhà ở Palm Beach. Ảnh: Channel 4

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, biến họ thành nạn nhân bị lạm dụng, môi giới tình dục. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Hàng triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein cho thấy tỷ phú ấu dâm này giữ liên hệ với nhiều quan chức, chính trị gia Mỹ và nhiều nước khác. Việc xuất hiện trong các tài liệu này không đồng nghĩa họ có hành vi phạm tội, nhưng một số người đã từ chức sau khi thông tin về mối liên hệ giữa họ với Epstein được công bố.

Đức Trung (Theo Seattle Times, Washington Post, AP)