Tỷ phú Đức mất triệu euro vì cuộc gọi lừa đảo báo con gái gây tai nạn

Một tỷ phú thuộc top giàu nhất nước Đức vừa trở thành nạn nhân của cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại với thiệt hại ước tính lên tới vài triệu euro.

Một tỷ phú đến từ North Rhine-Westphalia được cho là đã bị lừa vài triệu euro sau một cuộc gọi điện thoại mạo danh, tuy nhiên cơ quan cảnh sát phụ trách chỉ tiết lộ "số tiền thiệt hại rất lớn", tờ Bild đưa tin hôm 19/2.

"Những kẻ gây án không rõ danh tính đã sử dụng chiến thuật gọi là cuộc gọi với nội dung gây sốc," một phát ngôn viên Sở Cảnh sát hagen cho biết.

Theo đó, chúng gọi điện cho vị tỷ phú và nói con gái ông vừa gây ra vụ tai nạn giao thông chết người. Người tử nạn là một phụ nữ mang thai, còn là con gái của một nhà ngoại giao Serbia.

Để đáp ứng yêu cầu của "nhà ngoại giao Serbia", bọn lừa đảo tuyên bố cần tiền hoặc đồ vật có giá trị. Sau đó, tỷ phú đã làm theo và thực hiện đã có hai vụ giao nhận tiền, trang sức, đồng hồ, tiền mặt và vàng.

Theo Bild, tỷ phú này, hiện đã ở tuổi nghỉ hưu, là một trong những người giàu nhất nước, từng nhận giải thưởng cao quý nhất vì những đóng góp cho xã hội. Gia đình ông được cho là sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ euro.

Hành động thế nào trước những cuộc gọi nội dung gây sốc

Theo Bộ Công an, đặc điểm nhận biết những cuộc gọi lừa đảo dạng này là: Kẻ lừa đảo tự xưng là giáo viên/nhân viên y tế, gọi điện cho phụ huynh, học sinh thông báo con em/người thân đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; thúc giục bạn chuyển tiền để cứu chữa, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Chúng sẽ thao túng tâm lý bạn trong thời gian ngắn, trình bày không rõ ràng, sử dụng những ngôn từ tiêu cực nhằm kích động cảm xúc như: nguy kịch, bị thương nặng, có thể không qua khỏi. Thời gian gọi thường vào giờ nghỉ trưa, giữa đêm hay giờ tan tầm...

Kẻ lừa đảo đôi khi thuộc lòng thông tin về trường, lớp học của con, tên giáo viên chủ nhiệm, thầy cô, hiệu trưởng khiến phụ huynh tin tưởng.

Nhà chức trách khuyến cáo, người dân hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân, con cái lên mạng xã hội. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu bất thường, bạn bình tĩnh, tỉnh táo xác minh thông tin, không vội vã làm theo yêu cầu; không truy cập đường link, tin nhắn lạ không rõ nguồn gốc; không đăng nhập tài khoản cá nhân vào những địa chỉ này

Bạn cũng không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, CCCD, địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng... cho người lạ. Nếu đã bị lừa chiếm đoạt tài sản, bạn báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Hải Thư (Theo Bild, NTV, Heute)