Tỷ phú Dubai mất ghế CEO vì mối quan hệ với Epstein

Ahmed bin Sulayem, tỷ phú giàu có và quyền lực hàng đầu ở UAE, mất ghế lãnh đạo tập đoàn DP World sau khi các email với tỷ phú ấu dâm Epstein được công bố.

Văn phòng Truyền thông Dubai của chính phủ UAE ngày 13/2 thông báo tập đoàn DP World, một trong những công ty logistics lớn nhất thế giới, có chủ tịch mới là Essa Kazim và giám đốc điều hành (CEO) mới là Yuvraj Narayan.

Hai vị trí lãnh đạo này của DP World trước đây do Ahmed bin Sulayem, một trong những tỷ phú quyền lực, có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Dubai, đảm nhận trong hơn 4 thập kỷ.

Doanh nhân UAE Ahmed bin Sulayem (trái) trong ảnh chụp với Jeffrey Epstein trong tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Sulayem trước đó chịu sức ép lớn sau khi các tin nhắn của ông với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Theo đó, vào năm 2015, ông Sulayem gửi tin nhắn cho Epstein kể rằng đã gặp một cô gái "từng quen biết hai năm trước" tại trường đại học Mỹ ở Dubai.

Ông Sulayem mô tả cô gái này "có đời sống tình dục tuyệt vời nhất với thân hình tuyệt đẹp". "Cô ấy đã đính hôn nhưng giờ thì cô ấy quay lại với tôi", doanh nhân UAE nhắn.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie, người đã xem hồ sơ Epstein chưa qua kiểm duyệt, trước đó nói rằng Bộ Tư pháp dường như cũng xác nhận rằng ông Sulayem đã nhận được một email từ tỷ phú ấu dâm vào năm 2009, trong đó nói ông ta "thích video bạo hành".

Sau khi các email được công bố, hai đối tác quốc tế lớn nhất của DP World, gồm quỹ hưu trí La Caisse của Canada và tập đoàn Đầu tư Quốc tế Anh (BII) đã tuyên bố ngừng các hợp đồng tương lai với công ty này. Đến ngày 13/2, sau thông tin ông Sulayem mất ghế, BII cho hay họ sẽ tiếp tục các dự án đầu tư với DP World.

Trong 4 thập kỷ qua, Sulayem đã giúp biến DP World từ một đơn vị vận hành cảng của Dubai thành một trong những công ty logistics lớn nhất thế giới. DP World hiện điều hành hơn 60 cảng và bến container trên toàn thế giới.

Hồ sơ Epstein, nhắc tới tên của rất nhiều người quyền lực và nổi tiếng, sau khi được công bố đã châm ngòi cho làn sóng từ chức của nhiều quan chức có quan hệ với tỷ phú ấu dâm, dù việc xuất hiện trong các tài liệu này không đồng nghĩa họ có hành vi phạm tội.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, biến họ thành nạn nhân bị lạm dụng, môi giới tình dục. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Guardian, Al Jazeera)