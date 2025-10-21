Tỷ phú công nghệ bị người tình cũ kiện tranh chấp tài sản

MỹNgười tình trẻ cáo buộc cựu CEO Google Eric Schmidt rình rập, lạm dụng, "giám sát kỹ thuật số tuyệt đối' trong vụ kiện tranh chấp tiền bạc, công ty, biệt thự 61 triệu USD.

Michelle Ritter là người tình kém 39 tuổi được công khai năm 2021 của Eric Schmidt, cựu CEO Google có giá trị tài sản ròng được Bloomberg ước tính là 44,8 tỷ USD.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án cấp cao Los Angeles ngày 8/9, Michelle đệ đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với trùm công nghệ 70 tuổi vào đầu tháng 12/2024 với cáo buộc lạm dụng, quấy rối. Sau đó, đôi bên đạt được "thỏa thuận dàn xếp bằng văn bản" yêu cầu ông Eric phải thực hiện "các khoản thanh toán đáng kể" cho Michelle. Hiện thông tin chi tiết về việc này vẫn được giữ kín.

Nhưng chỉ một tuần sau đó, hôm 11/12/2024, Michelle đệ đơn xin "lệnh cấm bạo lực gia đình" đối với ông Eric, nhưng rút lại sau ba tuần khi hai bên dường như đã đạt được một thỏa thuận mới. Tuy nhiên, theo Michelle, ông Eric đã không thực hiện đúng cam kết.

"Eric Schmidt và luật sư của ông ấy yêu cầu việc hòa giải chỉ được tiến hành nếu các cáo buộc lạm dụng và quấy rối bị loại trừ", hồ sơ của Michelle ngày 8/9 nêu rõ. Luật sư của Michelle không tuân theo và "sự trả thù và hậu quả đến ngay lập tức".

Trong những tuần tiếp theo, Michelle bị "chặn bên ngoài mọi nơi ở và không được tiếp cận đồ đạc cá nhân và công việc của mình ở New York, Miami và Aspen", theo đơn khiếu nại.

Trước đó, Michelle ở trong biệt thự rộng hơn 1.000 m2 ở Bel Air do ông Eric mua lại với giá 61 triệu USD từ những người thừa kế của đế chế khách sạn Hilton.

Trong đơn, Michelle yêu cầu chỉ mình cô được quyền ra vào khu biệt thự xa hoa ở Bel Air, đồng thời yêu cầu tòa án bảo vệ chó cưng của cô.

Michelle Ritter cùng ông Eric Schmidt rời một bữa tiệc ở Los Angeles. Ảnh: SplashNews

Bên cạnh đó, Michelle cáo buộc ông trùm công nghệ khiến cô không thể truy cập trang web của Steel Perlot - công ty AI do cô khởi nghiệp và được ông Eric đầu tư 100 triệu USD.

"Xin lưu ý về lý lịch công nghệ của ông Eric. Tôi thực sự không thể gọi điện thoại hay gửi email riêng tư mà không bị giám sát", Michelle khẳng định.

Trong hồ sơ xin lệnh cấm, Michelle cáo buộc: "Đối tác cũ của tôi là người cực kỳ quyền lực và có năng lực, đã dùng mọi cách để ngăn cản tôi tiếp cận dữ liệu, thiết bị, tài chính và việc kinh doanh, hoặc đơn giản là ngăn cản tôi sống yên bình".

Hai ngày trước khi nộp đơn vào tháng 12, bố mẹ Michelle được cho là đã bị hai thám tử tư theo dõi. Khi cảnh sát thẩm vấn các thám tử tư, một người nói rằng làm việc cho "đội an ninh tư nhân của một tỷ phú".

Nữ doanh nhân 31 tuổi trình bày trong hồ sơ khởi kiện rằng ông Eric đã yêu cầu cô đồng ý với "lệnh cấm phát ngôn về bất kỳ cáo buộc tấn công hoặc quấy rối tình dục nào và ký một tuyên bố sai sự thật rằng bất kỳ cáo buộc nào như vậy đều chưa bao giờ xảy ra".

Trong phản hồi dài 82 trang vào ngày 8/10, luật sư của ông Eric tuyên bố: "Đơn khiếu nại sai sự thật rõ ràng của Michelle Ritter là một sự lạm dụng trắng trợn hệ thống tư pháp".

Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 4/12 tại Los Angeles. Đội ngũ luật sư của tỷ phú đã đệ đơn vào ngày 8/10 để niêm phong các tài liệu tòa án, nhưng phán quyết cuối cùng về vấn đề này chưa được đưa ra.

Michelle Ritter khởi nghiệp công ty công nghệ ngay khi bắt đầu mối quan hệ với ông Eric Schmidt. Ảnh: Instagram

Ông Eric là CEO của Google từ năm 2001 đến 2017, giúp biến công ty thành gã khổng lồ công nghệ toàn cầu. Ông được mô tả là "Casanova" của Thung lũng Silicon sau nhiều năm công khai những cô bạn gái trẻ hơn rất nhiều tuổi. Những mối tình trước đây của tỷ phú gồm nhà thiết kế thời trang, người nổi tiếng, giám đốc quan hệ công chúng và nghệ sĩ piano.

Michelle, tốt nghiệp Trường Luật Columbia năm 2021, có quan hệ ngoài luồng với ông Eric trong khi cựu CEO Google vẫn duy trì cuộc "hôn nhân mở" với người vợ gắn bó 45 năm - Wendy Schmidt, 68 tuổi.

Các nguồn tin tiết lộ với The Post rằng cặp tình nhân đã chính thức chia tay gần hai năm trước.

Tuệ Anh (theo Nypost)