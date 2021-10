Tỷ phú Ấn Độ muốn đầu tư lớn vào Việt Nam

Tỷ phú Gautam Adani, người giàu thứ hai châu Á, bày tỏ mong muốn đầu tư khoản "cực kỳ lớn" vào Việt Nam trong cuộc gặp với Đại sứ Phạm Sanh Châu.

Trong chuyến công tác đến thành phố Ahmedabad, bang Gujarat ngày 28/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã gặp tỷ phú Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn Adani, với mong muốn thuyết phục người giàu thứ hai Ấn Độ và thứ 24 thế giới với khối tài sản lên tới hơn 71 tỷ USD này đầu tư vào Việt Nam.

Con trai đầu của tỷ phú Adani, đồng thời là tổng giám đốc điều hành tập đoàn và phụ trách về lĩnh vực cảng biển, cùng với một tổng giám đốc phụ trách về năng lượng và một tổng giám đốc về sản xuất vũ khí, thiết bị không gian cũng tham gia cuộc gặp.

Sau khi trao đổi với Đại sứ Sanh Châu, Chủ tịch tập đoàn Adani đã bày tỏ mong muốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, hải cảng và cảng hàng không.

"Sau khi nghe tôi trình bày, tỷ phú Adani suy nghĩ rồi đưa ra một con số cực kỳ lớn", Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ với VnExpress về hứa hẹn đầu tư vào Việt Nam của tỷ phú Adani, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Đại sứ Sanh Châu nói thêm tập đoàn Adani muốn bắt đầu kế hoạch đầu tư bằng việc mua một nhà máy nhiệt điện, một cảng biển hoặc một cảng hàng không ở Việt Nam, đồng thời đã "để mắt" tới một số cảng tiềm năng.

"Trước khi ra về, ba tổng giám đốc tập đoàn nói với tôi rằng 'Chủ tịch của chúng tôi rất ít khi hứa hẹn, nhưng nếu đã hứa thì có thể làm được ngay. Điều đó chứng tỏ ông ấy rất yêu quý Việt Nam'", Đại sứ kể.

Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu (phải) bắt tay tỷ phú Gautam Adani trong cuộc gặp tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 28/9. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Chia sẻ về lý do tập đoàn Adani muốn đầu tư vào Việt Nam, Đại sứ Sanh Châu cho rằng Việt Nam thực sự là một thị trường tiềm năng và phù hợp với chiến lược phát triển của tập đoàn này.

"Tập đoàn Adani sở hữu một mỏ than ở Australia và một ở Indonesia. Họ đang xuất khẩu than vào một số nước và dường như đang tìm cách xuất khẩu vào Việt Nam. Do đó, việc muốn mua một nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam có vẻ là mục tiêu rất phù hợp", ông nói.

Đại sứ Sanh Châu hy vọng nếu trở thành hiện thực, kế hoạch đầu tư của tập đoàn Adani sẽ mở đường cho làn sóng đầu tư mới từ Ấn Độ vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hải cảng và cảng hàng không.

"Đây có thể trở thành bước ngoặt rất lớn, giúp tăng cả chục lần mức đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam", Đại sứ nhận định. "Việt Nam cũng sẽ có cơ hội kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác từ Ấn Độ".

Tổng đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam hiện ước tính đạt khoảng 1 tỷ USD, theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Tính đến tháng 4, Ấn Độ có 299 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Việt Nam, với tổng số vốn lên tới gần 910 triệu USD, đứng thứ 26 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, theo Cục Đầu tư Nước ngoài. Các lĩnh vực đầu tư chính gồm năng lượng, thăm dò khoáng sản, chế biến nông sản, sản xuất chè, cà phê, công nghệ thông tin và linh kiện ôtô.

"Nếu thành công, việc tập đoàn Adani đầu tư vào Việt Nam sẽ là một đóng góp thiết thực, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vốn phát triển rất tốt về lĩnh vực quốc phòng và chính trị", Đại sứ đánh giá. "Thương mại song phương thời gian qua cũng gia tăng và Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong đại dịch Covid-19".

Cuối tháng 8, Ấn Độ điều tàu hải quân INS Airavat chở theo 100 tấn oxy y tế hóa lỏng và 300 máy tạo oxy tới Việt Nam, nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19. Trước đó, Ấn Độ cũng cam kết cung cấp một triệu liều thuốc điều trị Covid-19 Remdesivir cho Việt Nam.

Từ mức 200 triệu USD năm 2000, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã tăng trưởng ổn định và đạt 11,12 tỷ USD trong năm tài khóa 2021.

Với Ấn Độ, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 toàn cầu và thứ 4 trong ASEAN, sau Singapore, Indonesia và Malaysia. Ấn Độ cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 toàn cầu của Việt Nam.

Ấn tượng với sự giản dị và thân thiện của ông Adani, Đại sứ Phạm Sanh Châu hy vọng sẽ có thêm những cuộc trao đổi tiếp theo với tỷ phú Ấn Độ trong thời gian tới và dự định thuyết phục ông tổ chức đám cưới cho con trai thứ hai tại Việt Nam, trong nỗ lực quảng bá hình ảnh du lịch của đất nước với bạn bè quốc tế.

Vào đầu năm 2019, Đại sứ Phạm Sanh Châu từng kết nối tổ chức đám cưới cho con trai của Nitin Shah, một đại gia ở Mumbai, Ấn Độ tại đảo Phú Quốc. Hôn lễ của chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal kéo dài 7 ngày, là một trong những đám cưới Ấn Độ đình đám nhất năm 2019. Sau sự kiện, Việt Nam đã lọt vào danh sách địa điểm tổ chức đám cưới tiềm năng của giới đại gia Ấn Độ.

Đại sứ Sanh Châu cho rằng các nhà đầu tư lớn vào Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ các nền kinh tế trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, nên cơ hội hợp tác với tập đoàn Adani của Ấn Độ sẽ mở ra cơ hội mới. "Chúng ta cần mở rộng thêm cánh cửa đầu tư với các khu vực khác như Mỹ, châu Âu, Trung Đông cũng như Nam Á", Đại sứ nhấn mạnh.

Thanh Tâm