Tỷ lệ ủng hộ Biden giảm xuống mức thấp nhất từ khi nhậm chức

Kết quả khảo sát cho thấy mức ủng hộ đối với Tổng thống Biden giảm 6% so với tháng trước, xuống còn 50%, thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức.

Cuộc khảo sát của Gallup thực hiện từ ngày 6/7 đến 21/7 cho thấy trong số những người được hỏi, có tới 45% không ủng hộ hiệu suất công việc của Tổng thống Joe Biden, tăng 3% so với tháng trước. Tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng chỉ còn 50%, mức thấp nhất kể từ thời điểm ông nhậm chức hồi tháng một.

Đối với đảng Dân chủ, tỷ lệ ủng hộ dành cho Biden giảm từ 98% xuống còn 90%. Sự ủng hộ từ những người độc lập dành cho Tổng thống cũng giảm từ 61% xuống còn 48%. Mức độ ủng hộ của đảng Cộng hòa dao động trong khoảng 8-12%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 21/5. Ảnh: Reuters.

Kết thúc quý làm việc thứ hai, Tổng thống Mỹ nhận được tỷ lệ ủng hộ trung bình khoảng 53,3%, giảm so với 56% trong quý đầu tiên. Tỷ lệ ủng hộ của Biden cao hơn đáng kể so với con số 38,8% của người tiền nhiệm Donald Trump, song thấp hơn nhiều so với cựu tổng thống Barack Obama là 62%.

Các chuyên gia nhận định mức độ ủng hộ của Biden giảm có thể do Mỹ đang phải vật lộn để chống lại đại dịch Covid-19 trong bối cảnh ca nhiễm liên tục gia tăng còn tỷ lệ tiêm chủng vaccine lại chững lại.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 35,2 triệu ca nhiễm và hơn 626.000 ca tử vong do nCoV. Do ca nhiễm tăng trở lại, nhiều khu vực ở Mỹ đã tái áp đặt lệnh đeo khẩu trang bắt buộc tại những nơi công cộng trong nhà.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)