Tỷ lệ tìm hiểu mô hình nhượng quyền bưu cục BEST tăng

Đến hết tháng 10, hơn 9.000 lượt đăng ký nhận thông tin tư vấn về mô hình bưu cục nhượng quyền được gửi về hệ thống của BEST, tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến hết tháng 10, BEST ghi nhận gần 50.000 người dùng lượt truy cập vào trang thông tin về mô hình nhượng quyền tại website BEST Inc. Việt Nam và hơn 9.000 lượt đăng ký nhận thông tin tư vấn. Tỷ lệ chuyển đổi từ số lượng người dùng xem thông tin sang đăng ký nhận thông tin tư vấn về nhượng quyền bưu cục là mức 18%, tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ chuyển đổi cùng kỳ năm 2022.

BEST Express Phú Xuyên, Hà Nội là một trong những bưu cục có thâm niên hoạt động từ năm 2019 đến nay. Ảnh: BEST Express

Sau đại dịch, ngành logistics tại Việt Nam có nhiều tiềm năng do nhu cầu giao vận hàng hóa ngày càng tăng. Theo bảng xếp hạng Agility 2022, Việt Nam đứng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2022-2027 dự báo đạt 5,5%.

"Nhu cầu về logistics tăng cao nên lượng đầu tư vào ngành này cũng tăng mạnh. Các nhà đầu tư tìm đến mô hình nhượng quyền bưu cục của BEST như một giải pháp để kinh doanh logistics nhanh chóng và ổn định", đại diện BEST chia sẻ.

Theo đại diện đơn vị, ưu điểm của mô hình là các nhà đầu tư được thừa hưởng mạng lưới dịch vụ sẵn có, được cung cấp hệ thống công nghệ quản lý bưu cục hiện đại, được khai thác nguồn khách hàng sẵn có từ các đối tác sàn thương mại điện tử sẵn có của BEST. Nhờ đó, nhà đầu tư thuận lợi hơn khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn.

Mô hình này còn có tính ổn định do mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh của đơn vị đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư hàng chục triệu đôla Mỹ để xây dựng 36 trung tâm phân loại trải đều tại các địa phương trọng điểm nên việc chia chọn và luân chuyển hàng hóa được đảm bảo thông suốt, liền mạch. Năng suất xử lý tối đa của BEST là khoảng 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày và có đầy đủ phương án chia ca vận hành để đảm bảo tốc độ phân loại hàng hoá ngay cả trong những dịp cao điểm.

Bưu cục BEST Express Đông Sài Gòn, mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2023 tại quận 2, TP HCM. Ảnh: BEST Express

"Hình thức nhượng quyền bưu cục thu hút đầu từ nhờ tiềm năng thị trường lớn và mức tăng trưởng ổn định. Với vốn đầu tư từ 500 triệu đồng, các đối tác có thể kết nối với hệ thống vận hành, nguồn khách hàng từ các sàn thương mại điện tử và sớm đi vào hoạt động. Ngoài ra, nguồn khách từ các đối tác thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam và mạng lưới dịch vụ trải rộng toàn quốc là điểm cộng lớn, giúp đối tác làm chủ doanh nghiệp, sớm phát triển lên quy mô lớn hơn", đại diện BEST Express chia sẻ thêm.

Hiện, BEST Express tích cực triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông, marketing để hỗ trợ bưu cục giới thiệu dịch vụ đến khách hàng địa phương. Nhiều chương trình đào tạo quy trình vận hành, chính sách kinh doanh, hoạt động chăm sóc khách hàng và truyền thông thương hiệu được triển khai thường xuyên giúp đối tác nhượng quyền có đầy đủ thông tin. Đội ngũ IT trong và ngoài nước cũng hỗ trợ theo dõi phát triển hệ thống giúp các bưu cục nắm cách thức vận hành và quản lý sao cho hiệu quả.

Bưu cục BEST Express Bình Thủy, Cần Thơ luôn thuộc top các bưu cục dẫn đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: BEST Express

BEST Express là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai mô hình nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh. Sau hơn bốn năm phát triển, đến nay mạng lưới bưu cục của đơn vị đã mở rộng với 655 bưu cục khắp 63 tỉnh, thành.

Tuệ Anh