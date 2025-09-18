Tỷ lệ giảng viên là giáo sư, tiến sĩ cao nhất từ trước tới nay

Khoảng 33.500 giảng viên đại học ở Việt Nam là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chiếm 35% tổng số, là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/9 cho biết cả nước hiện có khoảng 94.000 giảng viên đại học, tăng liên tiếp bốn năm qua.

Xét theo trình độ, nhóm chỉ có bằng cử nhân giảm, còn lại đều tăng so với năm ngoái. Cụ thể, số giảng viên có bằng tiến sĩ tăng từ 23.700 lên 26.500, số có học hàm giáo sư, phó giáo sư tăng từ 6.400 lên 7.000 người.

Tổng cộng có hơn 33.500 giảng viên ở hai nhóm này, chiếm 35% tổng số, tăng 2%.

"Điều này cho thấy các trường đã ý thức được việc nâng cao chất lượng giảng viên và thực hiện chuẩn hóa trình độ đội ngũ", Bộ nhận định.

Theo Bộ, lý do là các trường đã ưu tiên tuyển dụng theo tiêu chí này, cử giảng viên học tập ở các đại học uy tín thế giới. Cùng đó là hiệu quả từ các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảng viên, cán bộ quản lý của nhà nước.

Theo quy định, giảng viên đại học cần có trình độ thạc sĩ trở lên. Trong đó, số tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư là một trong những điều kiện cần để các trường được mở ngành, chương trình đào tạo.

Cả nước hiện có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học. Tỷ lệ 35% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên là cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, năm 2018, tỷ lệ này trong cả nước là 25%, rồi tăng lên trên 31% vào năm 2021. Năm ngoái, Bộ cho biết đã đạt tỷ lệ 33%.

Bộ nhiều lần đánh giá đây là mức khiêm tốn, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong khi, tỷ lệ này ở các đại học Anh, Mỹ hay Malaysia... lên tới 50-75%.

Theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học ban hành năm ngoái, những trường không đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 20% giảng viên có trình độ tiến sĩ, tăng lên hơn 30% vào năm 2030. Với nhóm có đào tạo bậc này, tỷ lệ lần lượt là 40 và 50% trở lên.

Thanh Hằng