Tỷ lệ gian lận khi thi bằng lái ở Anh tăng mạnh

Tỷ lệ gian lận trong bài thi lái xe ở Anh tăng 47% với những mánh khóe như thuê người đóng thế hay dùng tai nghe Bluetooth.

Theo số liệu của Cơ quan Tiêu chuẩn Lái xe và Phương tiện Anh (DVSA), đã có 2.844 trường hợp được ghi nhận trong năm tính đến cuối tháng 9/2025, tăng từ 1.940 trường hợp trong 12 tháng trước đó và 1.274 trường hợp trong năm 2018-2019.

Tổ chức từ thiện nghiên cứu về ôtô RAC Foundation cho biết những hành vi gian lận trong bài kiểm tra lái xe đang gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

DVSA cho rằng sự gia tăng các trường hợp được ghi nhận là do sự kết hợp giữa việc gian lận nhiều hơn và khả năng phát hiện tốt hơn.

Ôtô của một trường dạy lái xe ở Anh. Ảnh: SWNS

Gian lận bằng công nghệ trong các bài kiểm tra lý thuyết, như sử dụng tai nghe kết nối với điện thoại giấu kín qua Bluetooth, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các vụ việc năm 2024-2025, với 1.113 trường hợp.

Giả mạo danh tính thí sinh đã đăng ký là hành vi gian lận được ghi nhận trong 1.084 bài thi lý thuyết và 647 bài thi thực hành.

Sự gia tăng gian lận diễn ra trong bối cảnh tồn đọng lớn các bài thi thực hành lái xe. Học viên phải chờ trung bình 22 tuần để thi vào tháng 9, so với khoảng 5 tuần vào tháng 2/2020 trước khi đại dịch bắt đầu, khi việc thi cử phần lớn bị tạm dừng.

DVSA cho biết họ không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa hành vi gian lận và thời gian chờ đợi.

Học viên đến các trung tâm sát hạch được yêu cầu trình diện gương mặt để kiểm tra xem có khớp với giấy tờ tùy thân có ảnh hay không. Các biện pháp để phát hiện gian lận trong bài thi lý thuyết có thể bao gồm việc yêu cầu thí sinh xắn tay áo và cho thấy túi của họ trống rỗng, và một nhân viên sẽ khám xét người và dùng máy dò kim loại cầm tay.

DVSA cho biết họ cũng sử dụng thông tin tình báo để xác định phương tiện và cá nhân liên quan đến các vụ gian lận trước đó. 96 người đã bị truy tố vì cố gắng gian lận trong các bài thi lái xe hoặc giả mạo danh tính thí sinh trong năm 2024-2025.

Những người giả mạo danh tính và những người sử dụng dịch vụ giả mạo có thể bị phạt tù, cấm lái xe, bị buộc phải làm việc không công và phải trả án phí.

Qounain Khan, 23 tuổi, đến từ Birmingham, bị kết án 8 tháng tù vào tháng 6/2025 sau khi nhận tội giả mạo danh tính người học lái xe tại các trung tâm sát hạch lý thuyết 12 lần. Tòa án cho biết những người giả mạo có thể được trả tới 2.000 bảng Anh (2.700 USD) để vượt qua bài kiểm tra.

Sorina-Ana Turcitu, 42 tuổi, đến từ phía bắc London, thừa nhận thi thực hành thay cho người khác, và bị kết án 12 tuần tù giam nhưng được hoãn thi hành án trong 18 tháng tại tòa án sơ thẩm Ipswich vào tháng 9/2025.

Ali Rasul, 22 tuổi, đến từ Exeter, bị kết án 2 năm tù vào tháng 11/2025 sau khi bị bắt quả tang nhiều lần cố gắng gian lận trong bài kiểm tra lý thuyết trong 8 tháng bằng cách sử dụng tai nghe giấu kín hoặc người giả mạo.

Mỹ Anh (theo Guardian)