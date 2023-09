Tỷ giá trung tâm lần đầu vượt 24.000 đồng

Tỷ giá trung tâm sáng nay lên 24.005 đồng, tăng gần 1,7% so với đầu năm trong khi giá USD ngân hàng và tự do đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Sáng 11/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.005 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng gần 1,7%.

Với biên độ 5%, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong vùng 22.804 - 25.205 đồng.

Giao dịch USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Tỷ giá hối đoái trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngày dựa trên tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chốt vào giờ đóng cửa phiên hôm trước và tỷ giá hối đoái trên thị trường quốc tế lúc 7h sáng ngày công bố.

Theo đó, tỷ giá trung tâm được xác định hình dựa trên 3 trụ cột gồm: tỷ giá của 8 đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam gồm đôla Mỹ, euro, nhân dân tệ, yen...; tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và cân đối kinh tế vĩ mô.

Đồng nhân dân tệ cuối tuần trước xuống mức thấp nhất 16 năm bất chấp các động thái hỗ trợ từ Ngân hàng trung ương Trung Quốc. Việc nhân dân tệ yếu đi theo giới chuyên gia, là một trong những áp lực đối với tiền đồng trong ngắn hạn khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất với Việt Nam.

Tỷ giá trung tâm tăng nhưng giá USD do các ngân hàng thương mại niêm yết và trên thị trường tự do sáng nay đi ngang hoặc giảm nhẹ, duy trì trên vùng 24.000 đồng.

Tại Vietcombank, giá mua bán USD sáng nay giao dịch tại 23.855 - 24.225 đồng, giảm 35 đồng cả hai chiều so với cuối tuần trước. Eximbank yết giá mua bán USD tại 23.820 - 24.220 đồng, giảm 40 đồng so với cuối tuần... Tỷ giá trên thị trường tự do đi ngang ở mức 24.100 - 24.180 đồng.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước hiện cũng đang ở mức cao nhất một năm, gần chạm 69 triệu đồng một lượng. Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý SJC yết giá mua bán vàng miếng 68,2 - 68,9 triệu đồng một lượng, cao hơn thế giới 12,6 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.

Quỳnh Trang