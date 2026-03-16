Tỷ đô của Big Tech Mỹ

Có một câu hỏi tôi thường nhận được sau nhiều năm làm tài chính chiến lược tại DoorDash, eBay và Microsoft: khác biệt thực sự giữa công việc tài chính ở Big Tech Mỹ và các doanh nghiệp thông thường là gì?

Cái gọi là "quyết định tài chính" ở Big Tech thực ra không nằm ở quy mô của tiền, mà là cách nhìn về ngôn ngữ đầu tư: ngôn ngữ của niềm tin thị trường, của kỳ vọng dài hạn, và của việc kể câu chuyện đúng, vào đúng thời điểm.

Tháng trước, trong một buổi họp chiến lược tại Microsoft, tôi ngồi nhìn bản trình bày kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào AI PC và Copilot. Xung quanh những con số khổng lồ, điều khiến tôi chú ý lại không phải là con số, mà là cách người ta kể chuyện về chúng. Không ai hỏi "Có nên chi một tỷ USD không?", mà câu hỏi quan trọng là: "Chúng ta muốn Wall Street hiểu gì về hình ảnh của Microsoft trong 5 năm tới?".



Ở cấp độ Big Tech với độ phủ sóng toàn cầu, ngân sách không đơn thuần là một khoản chi phí vận hành. Nó là đòn bẩy chiến lược để xây dựng hệ sinh thái, nơi mỗi quyết định đầu tư đều có khả năng định hình hành vi người tiêu dùng, chuỗi cung ứng và kỳ vọng của nhà đầu tư.

AI PC là một trong những "mặt trận" đầu tư lớn nhất của Microsoft hiện nay. AI PC (hay Copilot+ PC) không đơn giản là chiếc máy tính có thêm chatbot. Đây là thế hệ thiết bị được thiết kế lại từ nền tảng silicon, với chip NPU (Neural Processing Unit) tích hợp chuyên xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị mà không cần kết nối đám mây.

Trên thị trường người dùng, Microsoft 365 Copilot đang tăng trưởng vượt bậc và CEO Satya Nadella khẳng định đây là sản phẩm phần mềm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử Microsoft. Windows cũng đã đạt mốc một tỷ người dùng Windows 11, tăng hơn 45% so với năm trước. Đây chính là nền tảng để Microsoft biến AI PC từ khái niệm thành thị trường đại chúng.

Khi Microsoft đầu tư hàng tỷ USD vào Copilot và AI PC, đó là cách công ty nói với Wall Street rằng: đây không phải một tính năng ngắn hạn, mà là một chu kỳ công nghệ mới. Trong các buổi họp cổ đông, thông điệp luôn được truyền đạt đơn giản: AI sẽ thay đổi cách con người làm việc, và Microsoft muốn là nền tảng trung tâm của sự thay đổi đó.

Đây là một đặc trưng rất Mỹ: sự tương tác liên tục giữa chiến lược doanh nghiệp và thị trường vốn. Nhà đầu tư không chỉ nhìn lợi nhuận quý này, mà nhìn khả năng công ty dẫn dắt ngành trong 5-10 năm tới. Đó là một phần lý do các công ty như Amazon hay OpenAI có thể báo cáo tài chính lỗ hàng tỷ USD mỗi năm suốt một thập kỷ, nhưng khi có câu chuyện về sự phát triển tương lai thì định giá và đầu tư từ Wall Street vẫn sẽ liên tục tìm tới.

Nếu Microsoft cho tôi bài học về câu chuyện tới Wall Street, thì eBay dạy tôi về cách dùng tiền để thay đổi hành vi người dùng.

Nhiều người ở Việt Nam ngạc nhiên khi biết quy mô thị trường Collectibles của eBay tại Mỹ năm 2024 ước tính khoảng 85 tỷ USD. Đây là thị trường đồ sưu tầm, từ trading cards, đồng xu hiếm đến sneaker phiên bản giới hạn - nơi yếu tố sở thích cá nhân và niềm tin minh bạch đóng vai trò cực lớn.

Thay vì chỉ tối ưu phí giao dịch, chúng tôi dùng dữ liệu để tìm câu trả lời khác: làm sao để người sưu tầm cảm thấy an tâm và giao dịch thường xuyên hơn?

Ngân sách được rót vào những sáng kiến không tạo doanh thu tức thì: eBay Vault (dịch vụ két sắt bảo mật như giữ vàng trong ngân hàng), eBay Live (livestream giao dịch), công cụ trực quan hóa dữ liệu giá. Những khoản đầu tư này giúp chuẩn hóa thị trường, tăng tính minh bạch và thanh khoản.

Kết quả là hành vi người dùng thay đổi. Họ quay lại thường xuyên hơn, tin tưởng nền tảng hơn và dần coi eBay là lựa chọn mặc định trong mảng Collectibles. Từ đó các giao dịch trị giá trung bình chục nghìn USD ở eBay Vault cũng được đẩy nhanh dễ dàng thông suốt như đi mua rau ở siêu thị.

Đây là đặc điểm cốt lõi của Big Tech Mỹ: họ vận hành trong môi trường đủ lớn để mỗi quyết định đầu tư có thể tạo ra phản hồi hành vi ở quy mô toàn cầu với đủ dữ liệu để ra quyết định, từ đó hình thành lợi thế cạnh tranh winner-take-all khó đảo ngược khi đã trở thành market leader.

Một đặc điểm khác của Big Tech Mỹ là ngân sách không bị cố định cứng theo năm tài chính.

Khi một dòng sản phẩm hay khu vực địa lý tăng tốc, vốn sẽ được điều hướng nhanh để tận dụng đà tăng. Ngược lại, những khoản đầu tư không tạo đủ động lực tăng trưởng sẽ bị cắt giảm, kể cả khi vẫn đang có lãi. Điều này chỉ khả thi khi thông tin thị trường, dữ liệu người dùng và phản hồi từ kênh phân phối được cập nhật theo thời gian thực. Big Tech Mỹ không ra quyết định đơn lẻ mà vận hành dựa trên một mạng lưới dữ liệu toàn cầu đa dạng.

Một yếu tố không thể tách rời trong bức tranh thời nay là chuỗi cung ứng silicon. Tiền nhiều không đồng nghĩa với lợi thế nếu thiếu nguồn cung chip hay đội ngũ sản xuất, hoặc sai thời điểm. Một khoản đầu tư hàng tỷ USD chỉ thực sự có giá trị khi được đồng bộ với nguồn cung ứng chip và bối cảnh địa chính trị. Chi sớm có thể khiến vốn bị kẹt trong tồn kho; chi muộn có thể khiến cơ hội thị trường trôi qua. Chính vì vậy, tài chính chiến lược tại Big Tech Mỹ không thể tách rời trao đổi thông tin với chuỗi cung ứng, đồng thời cũng là lợi thế thông tin khi chiến lược của Microsoft cũng ảnh hưởng ngược lại tới rất nhiều đối tác OEM toàn cầu như HP, Dell, hoặc Intel.

Tài chính chiến lược vì thế không còn là công việc "ngồi tính Excel". Nó là bài toán đồng bộ hóa luồng thông tin giữa định hướng phát triển, dữ liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau những năm quan sát cách Big Tech Mỹ phân bổ vốn và lựa chọn đối tác, tôi thấy một câu hỏi quan trọng mà Việt Nam cần đặt ra: làm thế nào để trở thành điểm đến trong bản đồ đầu tư của những công ty này?

Câu trả lời không nằm ở việc chờ đợi Big Tech tự tìm đến hoặc chỉ từ nhà máy bán dẫn. Chiến lược thu hút đầu tư hiệu quả có thể đi theo ba hướng:



Thứ nhất là khai thác kênh kết nối cựu du học sinh tại Mỹ: rất nhiều người gốc Việt và du học sinh từ Việt Nam đang làm việc tại các vị trí cấp cao trong Microsoft, Google, Meta, hay các quỹ đầu tư startup ở Silicon Valley đều có mong muốn cống hiến cho Việt Nam. Đây là cầu nối quan trọng nhất: không phải vì "người Việt giúp người Việt", mà vì những người này hiểu cả hai hệ sinh thái và có thể đóng vai trò đầu mối tin cậy trong các quyết định đầu tư cụ thể.



Thứ hai là mô hình outsourcing và service partnership (hợp tác dịch vụ và gia công) chiến lược. Không phải outsourcing phần mềm giá rẻ như trước, mà trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt trong các mảng mà Big Tech cần nhân lực chất lượng cao với chi phí cạnh tranh. Để làm được điều này thì việc thu hút nhân tài hàng đầu đã chinh chiến thực tế ở Silicon Valley là rất quan trọng, nhằm mở ra kết nối và tạo uy tín trong mắt các Big Tech. Bạn có là thiên tài coding hay kinh tế ở Việt Nam thì cơ hội để những người ra quyết định đầu tư ở Silicon Valley biết hoặc tin tưởng bạn là rất thấp, nếu tầm ảnh hưởng của bạn chỉ ở thị trường nội địa

Thứ ba là tư duy dài hạn về chuỗi cung ứng. Khi Big Tech tìm kiếm đối tác đa dạng hóa rủi ro địa chính trị, các quốc gia có môi trường ổn định, nhân lực chất lượng cao và khả năng hợp tác quốc tế tốt sẽ có lợi thế. Các công ty lớn sẽ không bao giờ đầu tư lâu dài vì lòng hảo tâm, mà là khi thấy lợi thế rõ ràng và đối tác đáng tin. Việt Nam có cơ hội thực sự trong cuộc chơi này, nhưng cơ hội đó cần được chủ động tạo ra, không phải thụ động ngồi chờ đợi



Trong thế giới Big Tech, vốn không chỉ chảy theo nơi có chi phí rẻ nhất, mà theo nơi có hệ sinh thái đáng tin cậy nhất. Quốc gia nào hiểu được cách các công ty này suy nghĩ về vốn, chuỗi cung ứng và thị trường, quốc gia đó mới có cơ hội bước vào bản đồ đầu tư toàn cầu của họ.

Phạm Thiện Minh