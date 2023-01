Two-tone Chanel - đôi giày khiến phụ nữ săn lùng

Đôi giày hai tông màu huyền thoại của Chanel vẫn được nhiều phụ nữ săn lùng sau 65 năm.

Trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2023 hôm 24/1, Chanel ra mắt phiên bản mới của giày two-tone dưới dáng hình của bốt cao cổ ánh kim và trắng với mũi giày màu đen đặc trưng. Vogue nhận xét 65 năm từ khi ra mắt, thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của nhà mốt Pháp vẫn luôn khiến phụ nữ "phát cuồng".

Trước khi ra mắt giày two-tone, Coco Chanel từng mang giày hai tông màu khi chụp ảnh cùng bạn - ngôi sao ballet Serge Lifar - năm 1937. Ảnh: Vogue

Giữa những năm 1950, một người đàn ông đi làm trong một đôi giày hai tông màu là điều thường thấy, nhưng phụ nữ thì không. Xã hội quy định rằng giày của phụ nữ chỉ nên có một màu. Năm 1957, Coco Chanel quyết định làm một cuộc cách mạng mới với giày two-tone slingback, tông chủ đạo là kem và đen.

Nhà thiết kế huyền thoại đã hợp tác với thợ đóng giày nổi tiếng Paris - Raymond Massaro, tạo ra một thiết kế mang màu sắc được tính toán kỹ lưỡng. Màu be trung tính để chân trông dài hơn, còn mũi giày màu tối giúp bàn chân trông nhỏ nhắn, thanh thoát. Gót vuông và thấp (5 cm) được xem là một thay thế thiết thực và dễ chịu cho những đôi giày cao gót nhọn. Quai phía sau lồng chun tạo độ co giãn, tiện lợi hơn so với dùng khóa cài, giúp người mang thoải mái khi di chuyển.

Diễn viên Romy Schneider diện váy và giày Chanel tại một buổi họp báo ở London năm 1962. Ảnh: Chanel

Sau những chiếc váy nhỏ màu đen vượt thời gian, áo khoác tweed, túi xách chần bông 2.55 kinh điển, thế giới lần đầu có giày hai tông màu dành cho nữ, có thể diện từ sáng tới tối. Sự ra đời của thiết kế đã giải phóng các cô gái khỏi những quy chuẩn thời trang cứng nhắc. "Nàng bước ra khỏi nhà vào buổi sáng với màu be và đen, nàng dùng bữa với màu be và đen, nàng uống một ly cocktail với màu be và đen. Nàng luôn đẹp từ sáng đến tối!", Coco Chanel giới thiệu về "con cưng" trong lần đầu ra mắt công chúng.

Mẫu giày nhanh chóng thu hút, gây tiếng vang, được nhiều khách hàng đón nhận, trong đó có diễn viên nổi tiếng Romy Schneider. Những ngôi sao thời ấy như Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot hay Jane Fonda đều yêu thích giày two-tone. Báo chí gọi đó là "Chiếc hài mới của Lọ Lem", ca ngợi vẻ thanh lịch.

Kỹ nghệ làm giày two-tone của Chanel Kỹ nghệ làm giày two-tone của Chanel. Video: Chanel

Vogue nhận định thời gian trôi qua không làm giảm sức hấp dẫn của đôi cao gót đặc trưng nhà Chanel. Từ lúc ra đời đến nay, thiết kế xuất hiện trong hầu hết show diễn, bộ sưu tập, chiến dịch quảng bá, được sáng tạo các phiên bản mới đều đặn qua các mùa. Dưới sự chỉ đạo của Karl Lagerfeld, chúng đã trải qua nhiều hình dáng, khi là espadrilles (giày đế bện dây thừng), Mary Janes, sandals, bốt cao đến đùi, giày bệt ballet năm 1986, giày oxford...

Dù được đổi mới liên tục, thiết kế slingback ban đầu vẫn không bị lỗi mốt. Vogue cho rằng tính kinh điển là do sự linh hoạt của giày dép có quai phía sau. Thiết kế có giá 1.077 USD từng được nhiều ngôi sao lẫn giới yêu thời trang như Rihanna, Dakota Johnson, Rosie Huntington-Whiteley, Tilda Swinton, Margot Robbie, Marion Cotillard, Lily-Rose Depp, Amber Heard...yêu thích.

Tạp chí Elle cho rằng mẫu giày phổ biến đến mức thật khó có ai yêu thời trang mà không sở hữu một đôi. Thiết kế cũng là một trong những mẫu giày truyền cảm hứng lớn nhất, bị làm giả nhiều nhất thế giới.

Jessica Biel, Rosie Huntington-Whiteley, Lily-Rose Depp (từ trái qua) chuộng giày hai tông màu của Chanel. Ảnh: Backgrid, SplashNews

Sau khi Karl Lagerfeld qua đời năm 2019, giám đốc nghệ thuật Virginie Viard phụ trách sáng tạo các mẫu giày two-tone cho nhà mốt Pháp. Dù là giày trang trí bằng nút thắt thanh lịch cho Métiers d'art 2019, giày cao gót buộc dây trong bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2020, đôi giày hai tông màu vẫn luôn giữ được nét cổ điển và là một phần không thể thiếu tạo nên cốt lõi của Chanel.

