Twitter nói sắc lệnh của Trump là 'chính trị hóa'

Đại diện công ty Twitter cáo buộc sắc lệnh mạng xã hội được Tổng thống Mỹ vừa ký là "phản tiến bộ và chính trị hóa".

"Sắc lệnh hành pháp này là động thái phản tiến bộ và chính trị hóa nhắm vào một đạo luật quan trọng. Điều 230 Đạo luật Truyền thông Đứng đắn (Communications Decency Act) bảo vệ sự sáng tạo và quyền tự do biểu đạt của Mỹ và nó được củng cố bởi các giá trị dân chủ. Những nỗ lực nhằm đơn phương làm xói mòn điều này sẽ đe dọa tương lai của tự do ngôn luận trực tuyến và quyền tự do Interner", đại diện công ty Twitter viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/5 ký sắc lệnh về các công ty mạng xã hội. "Số nhỏ các công ty mạng xã hội đang nắm lượng lớn thông tin liên lạc công khai và cá nhân tại Mỹ. Họ có thể tùy ý kiểm duyệt, hạn chế, chỉnh sửa, che giấu, thay đổi mọi hình thức liên lạc giữa các công dân và công chúng mà không bị kiểm soát. Chúng ta không thể để điều đó tiếp diễn", Trump nói sau khi ký sắc lệnh, khẳng định hành động này nhằm "bảo vệ quyền tự do ngôn luận trước một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi ký sắc lệnh về mạng xã hội ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 28/5. Ảnh:Reuters.

Sắc lệnh này nhằm mục tiêu tước quyền miễn trừ pháp lý của các công ty mạng xã hội như Twitter theo Điều 230 Đạo luật Khuôn phép Truyền thông, trong đó quy định "Không bên cung cấp hay người sử dụng dịch vụ máy tính tương tác nào bị coi là nhà xuất bản hay phát ngôn viên của bất cứ thông tin nào do người cung cấp nội dung đăng lên". Đây được coi là "điều khoản đã tạo ra Internet".

Sắc lệnh của Trump kêu gọi các cơ quan chính phủ đánh giá liệu những nền tảng online có đủ điều kiện để bảo đảm trách nhiệm pháp lý cho những nội dung do hàng triệu người dùng đăng tải hay không. Theo đó, Bộ Thương mại sẽ yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang đưa ra các quy định mới làm rõ khi nào hành vi của một công ty vi phạm Điều 230, khiến các công ty công nghệ có thể dễ dàng bị kiện hơn.

Nếu có hiệu lực, sắc lệnh của Trump sẽ thay đổi tiền lệ từ hàng chục năm qua, coi những nền tảng mạng xã hội trên Internet là nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm với nội dung do người dùng tạo ra.

Vài giờ sau khi ký sắc lệnh về mạng xã hội, Trump đăng Twitter nói rằng người sáng lập mạng xã hội Facebook cũng "chỉ trích Twitter". "Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đang chỉ trích Twitter: 'Chúng tôi có chính sách khác Twitter về điều này". Tôi nhất mực tin rằng Facebook cũng không nên là bên quyết định sự thật của những thứ mà mọi người nói trên mạng", Trump viết.

*Tiếp tục cập nhật

Huyền Lê (Theo Reuters)