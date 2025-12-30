TV360 phát sóng bảy giải bóng đá lớn nhất châu Á

TV360 sở hữu bản quyền phát sóng bốn giải đấu cấp đội tuyển và ba giải cấp CLB lớn nhất châu Á, trong giai đoạn 2026 đến 2029.

TV360 thế chỗ một đơn vị khác, để trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền các giải đấu thuộc LĐBĐ châu Á (AFC) ở nhiều cấp độ đội tuyển và CLB. Giai đoạn 2026-2029 sẽ có vòng chung kết U23 châu Á 2026 và 2028, futsal châu Á 2026 và 2028, Asian Cup nữ 2026 và Asian Cup 2027.

Trước mắt, vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi diễn ra từ ngày 6/1 đến 24/1/2026. Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt gặp Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Arab Saudi (12/1). Mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng.

Cầu thủ U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài sáng 26/12/2025, để đi tập huấn Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: Hiếu Lương

Bên cạnh đó, TV360 cũng nắm bản quyền tất cả các giải đấu trẻ nam và nữ, như U17 và U20 châu Á. Ngoài ra, vòng loại cuối bóng đá nữ Olympic 2028 – khu vực châu Á cũng là sự kiện đáng chú ý. Ở cấp CLB, đơn vị này sẽ phát sóng các giải đấu hàng đầu, gồm AFC Champions League (ACL) Elite, ACL Two cùng ACL nữ.

Tính trong 4 năm tới, khoảng 1.222 trận đấu, với 95 trận có đại diện Việt Nam tham dự sẽ được phát sóng trên các nền tảng của đơn vị này.

"Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển và tiến bộ vượt bậc trong những năm qua", Tổng thư ký AFC Datuk Windsor John cho biết. "Chúng tôi cảm ơn các đối tác vì sự tin tưởng vào tương lai của bóng đá châu Á và mong muốn nâng cao sức hấp dẫn, tầm ảnh hưởng của các giải đấu dành cho người hâm mộ Việt Nam".

Trước khi giữ bản quyền các giải AFC, TV360 từng nắm bản quyền EURO 2024. Hiện nay, họ có bản quyền các giải bóng đá châu Âu, Bundesliga, Nations League, cũng như các giải chuyên nghiệp Việt Nam.

Hiếu Lương