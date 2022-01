TV tầm giá 10 triệu đồng hút khách trước Tết

Thay vì mua sắm những mẫu đắt tiền dịp cận Tết như các năm trước, người Việt chỉ chủ yếu chọn TV tầm giá hơn 10 triệu đồng.

"Các năm trước, TV cỡ lớn trên 65 inch tầm giá trên dưới 30 triệu đồng luôn bán chạy hơn đáng kể trong vài tuần trước Tết. Tuy nhiên, phân khúc này năm nay đang khá trầm lắng", ông Đào Tuân, quản lý một cửa hàng điện máy trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết. "So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua TV phân khúc tầm trung, cao cấp giảm từ 20 đến 30%".

Người Việt siết hầu bao khi sắm TV mới dịp Tết.

Ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc một chuỗi siêu thị điện máy lớn, cũng xác nhận tỷ lệ người mua sắm TV giá trên dưới 30 triệu đồng "đã thu nhỏ trong đại dịch nay càng nhỏ hơn". "Người dân có xu hướng chi ít tiền hơn cho TV trong gia đình. Năm nay, nhiều công ty thưởng Tết muộn cũng có thể là lý do khiến mọi người trì hoãn quyết định mua sắm thiết bị mới đắt tiền".

Theo ông Vũ, TV tầm trung và cao cấp bán kém khiến doanh thu giảm, nhưng doanh số TV lại nhỉnh hơn so với năm ngoái. Điều này là do sức mua phân khúc giá rẻ, tầm giá 10 triệu đồng và dưới 20 triệu đồng tăng. "Người dân ở nhà nhiều hơn, nên tầm quan trọng của TV tăng cao. Hai kích thước được ưa chuộng nhất là 55 và 65 inch", ông Vũ nói.

Từ giữa năm ngoái, giá TV tăng nhẹ do nguồn cung linh kiện khan hiếm. Các mẫu cỡ nhỏ 32 inch tăng giá từ 30 đến 40%, còn kích thước phổ biến nhất là 55-65 inch tăng khoảng gần 10%. Tuy nhiên, kết hợp với các chương trình giảm giá gần đây, chi phí sở hữu TV cùng phân khúc, kích thước đã tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. So với giá niêm yết, nhiều model trong phân khúc này đang giảm từ 3 đến 6 triệu đồng.

55 và 65 inch vẫn là các kích thước TV được ưa chuộng nhất.

Với mức giá trên dưới 10 triệu đồng, người dùng hiện có nhiều lựa chọn TV cỡ 55 inch. Nếu chọn model thế hệ cũ của năm 2020, hoặcđầu 20201 với giá 12-14 triệu đồng, người dùng hoàn toàn có thể chọn mua các smart TV 55 inch có điều khiển, tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt từ TCL, Phillips hay LG. Ở tầm giá từ 16 đến gần 20 triệu đồng, thị trường cũng có nhiều mẫu 65 inch, đầy đủ tính năng thông minh.

Do ảnh hưởng của việc tăng giá linh kiện, thị trường ngày càng ít lựa chọn TV từ 32 đến 40 inch. "Phân khúc này chủ yếu dành cho người dùng mua chiếc TV thứ hai, thứ ba trong nhà cho phòng ngủ phụ, nhưng do giá không chênh nhiều so với model 50, 55 inch nên doanh số gần đây giảm rất mạnh", ông Đào Tuân nói. Nhiều cửa hàng điện máy thậm chí không còn trưng bày các model kích thước màn hình 40 inch trở xuống.

Hoài Anh