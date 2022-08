TV Samsung lần đầu có màu hồng, xanh

Mẫu TV nội thất The Serif được Samsung chú trọng thiết kế, có nhiều tùy chọn màu sắc và chân đế tùy biến theo nhu cầu, tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Lấy ý tưởng từ chữ I trong phông chữ có chân, The Serif hướng tới tính cá nhân hóa. Thiết kế cạnh viền thanh mảnh, phối nhiều gam màu nhằm tạo điểm nhấn cho không gian. Chân đế linh hoạt khi muốn biến tấu phong cách trang trí.

The Serif được Samsung tập trung thiết kế như món trang trí nội thất. Ảnh: Samsung

Điểm nổi bật trên mẫu TV năm 2022 là có thêm lựa chọn màu sắc. Không sử dụng tông màu đen hoặc bạc thường thấy, hãng thiết kế TV với màu Hồng sáng tạo (Blossom Pink) và Xanh thời thượng (Cotton Blue). Người dùng cũng có thể chọn màu Trắng tinh tế (Cloud White) như các phiên bản trước.

Đại diện Samsung cho biết, sự đổi mới này giúp thiết bị nghe nhìn tại gia tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, hướng tới người yêu thẩm mỹ.

"The Serif 2022 đem đến sự tươi mới cho phong cách tối giản, giúp người dùng tăng cảm xúc trong không gian sinh hoạt khi có thể phối TV với gam màu yêu thích", vị đại diện này nói.

Đường nét tối giản, thanh mảnh cùng sắc xanh lạ mắt. Ảnh: Samsung

Sáng tạo nên The Serif là hai chuyên gia nội thất nổi tiếng Ronan and Erwan Bouroullec. Nhờ vậy thiết bị mang đường nét thẩm mỹ phong cách châu Âu, đáp ứng tiêu chí tối giản. Thiết kế cạnh viền mảnh, chân đế dễ tháo lắp. TV có nắp giấu cáp và dây nối mang đến cảm giác gọn gàng, hòa vào không gian chung.

Thế hệ mới còn được nâng cấp tấm nền chống phản chiếu ánh sáng (Matte Display), tạo trải nghiệm thị giác tốt hơn. The Serif có thể đặt ở nhiều vị trí trong nhà mà không cần lo ánh sáng từ bên ngoài gây lóa màn hình.

Dòng TV hiện đại của Samsung còn đạt chuẩn chất lượng 4K sắc nét và chuyển động mượt mà nhờ màn hình QLED. Công nghệ âm thanh Dolby Digital cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm giải trí mô phỏng rạp phim.

Chân đế có thể gấp gọn. Ảnh: Samsung

Chế độ Ambient Mode+ giúp người dùng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh, thông tin thời tiết cả trong trạng thái tắt. Mới đây, The Serif 2022 kết hợp với The Marvel và Disney, giúp bộ sưu tập ảnh chủ đề có thêm lựa chọn siêu anh hùng hay công chúa Frozen. Người dùng cũng có thể kết hợp các mô hình tí hon tặng kèm để đặt ngay trên viền TV The Serif, trang trí không gian theo sở thích.

Minh Huy