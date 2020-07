TV OLED giá từ 53,5 triệu đồng

Với công nghệ Acoustic Surface Audio+, màn hình của TV cũng chính là loa. Do đó, cảm giác xem phim chân thật hơn. Chẳng hạn, khi nhân vật cất tiếng nói, âm thanh như phát ra từ chính họ, chứ không phải từ hệ thống loa dưới màn hình. Bên cạnh hai loa rung trực tiếp vào màn hình, hệ thống có thêm hai loa bass tăng cường dải âm trầm. Tuy nhiên, công suất loa chỉ 30W, bằng nửa so với "đàn anh" A9G. Do đó, để tối ưu hóa âm thanh từ phim ảnh, người dùng nên kết hợp SoundBar.