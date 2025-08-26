TV Mini LED lớn nhất của LG

LG QNED Evo 100 inch nhắm tới phân khúc TV cỡ lớn đang tăng trưởng tốt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được công bố với giá 139 triệu đồng, xếp sau dòng OLED cao cấp của LG. Tuy nhiên, tại các đại lý bán lẻ, giá có thể thấp hơn 30%, khoảng 96 triệu đồng. Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với mẫu Neo QLED QA100QN80F cùng kích thước của Samsung, nhưng rẻ hơn 30 triệu đồng.
Ngoài phiên bản 100 inch, dòng QNED86AS còn có các kích thước 55, 65, 75 và 86 inch.
Với kích thước lớn inch, model thích hợp không gian phòng khách rộng, không chỉ thiết bị giải trí mà còn là vật trang trí. Thiết kế phẳng và mỏng giúp sản phẩm phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Dù có trang bị chân đế, sản phẩm nên được treo tường để tối ưu hóa không gian và tầm nhìn.
LG mang công nghệ Mini LED trở lại trên dòng QNED 2025 nhằm cạnh tranh tốt hơn với dòng NEO QLED của Samsung. Tấm nền cho phép TV kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, tạo độ tương phản vượt trội với màu đen sâu và độ sáng tốt gần bằng OLED. Hiệu ứng quầng sáng được giảm thiểu, cho hình ảnh chi tiết và sắc nét trong những cảnh tối. Công nghệ QNED của LG, kết hợp giữa Quantum Dot và NanoCell, giúp tái tạo dải màu rộng, tươi hơn và đồng nhất ở các góc nhìn khác nhau. Dù vậy, nhược điểm là độ tương phản giảm khi góc nhìn khi vượt quá 145 độ và độ sáng phòng lớn.
Màn hình tần số quét 120 Hz cùng công nghệ Motion Pro giúp các cảnh chuyển động nhanh, như phim hành động hay thể thao, trở nên mượt mà, không bị hiện tượng mờ nhòe. Các định dạng HDR như Dolby Vision và HDR10 được hỗ trợ đầy đủ. TV trang bị bốn cổng HDMI chuẩn 2.1 mới, trong đó có một cổng hỗ trợ eARC kết nối đồng bộ với thiết bị âm thanh. Với game thủ, TV của LG có nhiều công nghệ hình ảnh như VRR 144 Hz, ALLM, HGiG, AMD FreeSync Premium.
Điểu khiển AI Magic Remote được nâng cấp hoàn toàn so với trước, thiết kế nhỏ gọn do lược bỏ nhiều nút bấm, LG không trang bị nút YouTube vốn được nhiều người Việt sử dụng, nhưng vẫn cócó nút Disney+ và Alexa kén người dùng tại Việt Nam. Tính năng chuột bay và nút cuộn dễ thao tác. Điều khiển mới cũng trang bị nút kích hoạt nhanh các tính năng AI bằng giọng nói
LG 100QNED86AS sử dụng hệ điều hành webOS với giao diện đơn giản, dễ sử dụng so với TizenOS hay Google TV. Hệ điều hành tích hợp trợ lý ảo AI Concierge và AI Chatbot có khả năng nhận diện giọng nói cá nhân để hiển thị đúng nội dung yêu thích của người xem, bên cạnh Copilot cho tìm kiếm, hướng dẫn sử dụng. Máy hỗ trợ bộ công cụ làm việc của Google, ứng dụng Windows và có khả năng kết nối với PC từ xa. Người dùng chỉ cần kết hợp với chuột và bàn phím để có thể làm việc ngay trên TV.
Chip α8 AI Processor 4K Gen2 cho khả năng xử lý hình ảnh bằng AI tốt hơn trước. Công nghệ α8 AI Super Upscaling 4K giúp nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên gần chuẩn 4K. Trong khi đó, α8 AI Sound Pro hỗ trợ biến đổi âm thanh hai kênh thành âm thanh vòm ảo 9.1.2. Loa có âm lượng lớn với chi tiết tốt nhưng không đủ đáp ứng cho model màn hình lớn 100 inch, người dùng nên trang bị thêm soundbar để có trải nghiệm tốt khi xem phim, chơi game.
Nhờ kích thước lớn, TV cho phép chia đôi màn hình để vừa làm việc như duyệt web, email vừa theo dõi các kênh, hay trình chiếu nội dung từ điện thoại lên TV.
