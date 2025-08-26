TV Mini LED lớn nhất của LG

LG QNED Evo 100 inch nhắm tới phân khúc TV cỡ lớn đang tăng trưởng tốt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được công bố với giá 139 triệu đồng, xếp sau dòng OLED cao cấp của LG. Tuy nhiên, tại các đại lý bán lẻ, giá có thể thấp hơn 30%, khoảng 96 triệu đồng. Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với mẫu Neo QLED QA100QN80F cùng kích thước của Samsung, nhưng rẻ hơn 30 triệu đồng.

Ngoài phiên bản 100 inch, dòng QNED86AS còn có các kích thước 55, 65, 75 và 86 inch.