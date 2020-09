TV LG OLED dòng C giữ vững vị trí đầu bảng TV toàn cầu

Rtings, Cnet, DigitalTrends, những trang đánh giá công nghệ hàng đầu của thế giới, đều đánh giá cao LG OLED CX về chất lượng hình ảnh, âm thanh, thiết kế và tiện ích thông minh.

"LG OLED CX là chiếc TV tốt nhất chúng tôi từng trải nghiệm", biên tập viên của Rtings chia sẻ sau khi thử nghiệm nhiều tính năng trên các dòng LG OLED. Chuyên trang này khẳng định thêm: "Sử dụng công nghệ OLED tắt từng điểm ảnh, TV OLED CX có tỷ lệ tương phản cao, hiển thị màu đen sâu và đồng nhất".

Các mẫu TV OLED dòng C được Rtings chấm điểm cao nhất

Bên cạnh CX, Rtings chấm hai mẫu TV OLED C9 và B9 đạt 8,8 điểm. Điều đó khẳng định chất lượng của công nghệ OLED. Dù ra đời năm 2019, sản phẩm của hãng điện tử Hàn Quốc vẫn nhận điểm số cao hơn nhiều model tiên tiến khác ra đời 2020.

Trong khi đó, Cnet ví TV LG OLED CX là "vua chất lượng hình ảnh" (Picture Quality King). Hàng triệu điểm ảnh hữu cơ phát ra ánh sáng riêng và có thể tắt hoàn toàn giúp TV LG OLED CX hiển thị sắc nét. Công nghệ Dolby Vision IQ tự động điều chỉnh cài đặt hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng xung quanh và thể loại nội dung giúp truyền tải hình ảnh HDR tốt nhất. Với những người yêu thích thể thao và điện ảnh, TV OLED CX là lựa chọn hợp lý.

LG OLED CX mang đến trải nghiệm nghe nhìn tốt.

Công nghệ ThinQ AI được tích hợp ở mẫu TV OLED CX cho phép người dùng ra lệnh và điều khiển hệ sinh thái Home IoT với chức năng nhận diện giọng nói và có khả năng nhận diện khuôn mặt, chữ viết để tối ưu hóa hình ảnh.

Chuyên trang Digitaltrends, Tomesguide cũng thừa nhận sức mạnh của TV OLED CX và đánh giá đây là mẫu TV tốt nhất để thưởng thức game (The best TV for games). "TV LG OLED CX là mẫu TV tốt nhất ở nhiều kích thước nhờ màn hình OLED ấn tượng và các tính năng thông minh. Đây cũng là TV duy nhất trên thị trường có bốn cổng HDMI 2.1, thích hợp với máy chơi game PS5 và Xbox Series X", Tomsguide nhận định.

TV OLED CX tối ưu trải nghiệm mọi trò chơi với độ mờ giảm thiểu tối đa và độ rõ nét cao hơn.

Bên cạnh đó, các mẫu TV dòng C của LG cũng được đánh giá tích cực về thiết kế tinh tế, thanh lịch, đặc biệt ở độ mỏng. Tại Việt Nam, giá của dòng sản phẩm này dao động từ 22 đến 45 triệu đồng đối với kích thước 55 inch.

Văn Nam