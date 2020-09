TV, điều hoà Asanzo 'hồi sinh' tại các siêu thị điện máy

Văn Cấp Trí, chủ đại lý hàng điện tử, điện lạnh Khai Trí tại thành phố Vĩnh Long cho biết thời điểm này không phải lý tưởng để bán hàng điện tử. Cao điểm dịch Covid-19 vừa lắng xuống, mùa mua sắm cho Tết chưa tới.

Mặt hàng chủ lực tại đây là hàng điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng của Asanzo. Do đó, đại lý này chịu thiệt hại trong giai đoạn nhiều thông tin bất lợi liên quan đến nhà sản xuất TV Việt. "Doanh thu các sản phẩm có lúc giảm đến 100%", Văn Cấp Trí cho biết.

Tuy vậy, vẫn tin vào khả năng vượt bão của nhà sản xuất TV Việt, Khai Trí vẫn tiếp tục bày bán. Mỗi tháng nhập khoảng 100 sản phẩm.

Từ hai tháng nay, chủ cửa hàng cho biết nhu cầu bắt đầu quay lại theo sau thông tin Bộ Công an kết luận Asanzo không lừa dối khách hàng, Tổng cục Hải quan kết luận Asanzo không sai phạm về khai báo hải quan. "Sức mua tuần này đã khôi phục được khoảng 30% so với đáy doanh số Asanzo hồi đầu năm và trên đà đi lên", anh cho hay.

TV Asanzo tại một siêu thị điện máy ở TP HCM.

Tương tự, tại TP HCM và các tỉnh lân cận, một số đại lý, nhà phân phối cho hay các mặt hàng điện tử điện lạnh, điện gia dụng của Asanzo vẫn duy trì bày bán từ giữa năm ngoái đến nay. Khó khăn lớn nhất của họ là doanh thu sụt giảm.

Trung tâm điện máy Phú Hưng Thịnh tại thành phố Dĩ An (Bình Dương) nằm ngay khu công nghiệp Sóng Thần. Khách hàng đa phần là công nhân và người lao động.

Anh Nguyễn Xuân Trường, chủ trung tâm điện máy này cho cho biết: "Giữa năm ngoái, riêng doanh thu các sản phẩm Asanzo giảm 30 – 40%. Từ đầu năm đến nay, thêm ảnh hưởng của Covid-19, doanh thu còn sụt đến 50%", anh Trường chia sẻ.

Lúc này thông tin tiêu cực về Asanzo đã phần nào được giải quyết, anh nói. Song để doanh thu khôi phục như trước, theo anh Trường, sẽ cần thêm thời gian. Để ứng phó với tình hình mới, anh có kế hoạch đẩy mạnh bán hàng qua các hình thức thương mại điện tử, website, fanpage và các sàn như Lazada...

Tương tự, anh Trung Hải Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hằng Thông tại huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết năm ngoái doanh thu hàng hoá Asanzo sụt giảm khoảng 50%, có những thời điểm dường như "đứng hình", không tiêu thụ được. Gần đây, anh Sơn đánh giá sức mua sản phẩm đã khá hơn, song chưa phục hồi như trước.

Một chiến dịch quảng bá tại siêu thị điện máy Sài Gòn.

Điểm chung khi khảo sát các đại lý bán hàng Asanzo là họ không ngừng bán sản phẩm của Asanzo, kể cả khi doanh nghiệp này gặp lùm xùm vấn đề nguồn gốc, xuất xứ.

Chia sẻ về lý do, anh Trung Hải Sơn cho biết: "Một phần do các sản phẩm còn tồn kho, một phần do chúng tôi muốn thể hiện sự ủng hộ đối với một thương hiệu Việt". Để ủng hộ nhãn hàng, đại diện nhà phân phối này thậm chí đi chào hàng khi có sản phẩm mới, ứng trước công nợ...

Bên cạnh đó, một điểm mạnh khác vẫn được các nhà phân phối tận dụng là mức giá. "Giá rẻ, chính sách hậu mãi tốt, đánh trúng tâm lý khách hàng, các sản phẩm của Asanzo sẽ sớm được thị trường đón nhận tích cực trở lại", anh Sơn kỳ vọng.

Anh Văn Cấp Trí cũng chung ý kiến rằng mức giá thấp, chất lượng ổn định, hậu mãi cao nên sản phẩm bán chạy tại Vĩnh Long và các tỉnh Tây Nam Bộ ưa chuộng. Ngoài ra chính sách đối với các đại lý bán hàng tốt nên khi hãng khó khăn nhiều đơn vị phân phối thể hiện sự đồng lòng với nhà sản xuất là duy trì bày bán.

TV Asanzo bày bán tại Media Mart Hà Nội. Ảnh: An Bình

Tại Hà Nội, Nguyễn Tiến Huân, nhân viên siêu thị điện máy Media Mart Cầu Giấy cũng chia sẻ mức giá giúp TV Asanzo có tệp khách hàng riêng. Tại Media Mart Cầu Giấy, tivi Asanzo trưng bày giữa những thương hiệu nước ngoài nổi tiếng. Theo thói quen người dùng sẽ tìm hiểu những thương hiệu nổi tiếng trước, rồi tìm đến các mẫu tivi có giá thành hợp lý, và giá bán thường là yếu tố quyết định hành động mua. Tiến Huân cho biết tivi Asanzo có giá cạnh tranh, cùng công nghệ, tính năng hợp thời, nên khiến nhiều người tò mò. "Với khoảng 3 triệu, người dùng có thể mua một chiếc tivi đáp ứng nhu cầu đa dạng, phù hợp với các loại hình kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê", nhân viên bán hàng này nói thêm.

Không trực tiếp bán lẻ, Asanzo cho biết, "chiều lòng đơn vị phân phối từ cấp đại lý nhỏ lẻ cho đến các trung tâm quy mô là một trong những chiến lược xuyên suốt. Trong đó, các đại lý truyền thống, cửa hàng gia đình, hộ kinh doanh vẫn là kênh chủ lực và được ví như xương sống của hãng điện tử từ ngày khởi đầu cho đến hiện nay.

Điểm mạnh của hệ thống đại lý là quy tụ tại các khu dân cư đông đúc ở các tỉnh lẻ - những thị trường mới với ít đối thủ cạnh tranh. Khách hàng mục tiêu là người có thu nhập thấp và trung bình, vốn chỉ có nhu cầu sở hữu những sản phẩm điện tử bình dân, vừa đủ chức năng với chi phí rẻ.

Hoài Phong – Văn Nam