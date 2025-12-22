TV công nghệ cao cấp 'bình dân hóa' trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu TV Mini LED lần đầu có giá dưới 20 triệu, các mẫu màn hình siêu lớn nở rộ và TV OLED có nhiều lựa chọn dưới 30 triệu đồng.

TV Mini LED lần đầu xuống dưới 20 triệu đồng

Cuối tháng 4, TCL khơi mào cuộc chiến về giá cho TV công nghệ Mini LED khi tung ra dòng C6K từ 15,5 triệu đồng. Vốn là công nghệ cao cấp khi mới ra mắt với giá gần trăm triệu đồng, người dùng hiện có lựa chọn rẻ hơn đáng kể.

Mini LED được đánh giá là công nghệ tốt nhất trên TV LCD nói chung, dùng hệ thống chiếu sáng viền hoặc chiếu sáng nền. TV LED thông thường có vài chục vùng làm mờ cục bộ còn Mini LED có thể lên tới hàng chục nghìn, giúp kiểm soát vùng sáng tốt hơn, chi tiết hơn và đặc biệt thể hiện màu đen sâu vượt trội so với LED thông thường.

Dòng C6K và C7K sử dụng công nghệ QD-Mini LED của TCL. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài chi phí sản xuất thấp hơn, các mẫu như C6K cũng cắt giảm số lượng đèn nền để hạ giá bán. Trong đó, các mẫu Mini LED cao cấp có thể có tới hàng chục nghìn đèn nền còn mẫu giá rẻ chỉ dưới 1.000, nhưng vẫn vượt xa so với TV LED thông thường. Người xem có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi quan sát thực tế hình ảnh trên TV Mini LED so với LED thường.

Sau TCL, Xiaomi cũng giới thiệu dòng S Pro Mini LED 2026 từ 17 triệu đồng, cao hơn dòng TCL C6K nhưng trang bị thông số tốt hơn như tần số quét 144 Hz.

TCL vẫn bán ra dòng cao cấp như C8K, C9K với giá đến 120 triệu đồng, trong khi Sony, Samsung, LG hiện vẫn duy trì tùy chọn Mini LED cho phân khúc tầm cao.

Công nghệ QLED phổ cập phân khúc 10 triệu đồng

Xiaomi A Pro TV dùng tấm nền QLED có giá khởi điểm dưới 10 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

TV với công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot (QLED) có ưu điểm nổi bật về khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ. Các mẫu QLED thông thường dùng đèn LED nền chiếu sáng nhưng khi đặt cạnh các mẫu giá rẻ, Quantum Dot thể hiện khác biệt với màu sắc đẹp, tươi tắn hơn và đôi khi cả độ sáng cao hơn.

Trước đây, QLED thường chỉ có trên TV tầm giá hơn 20 triệu đồng nhưng hiện nay với khoảng 10 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu. Xiaomi, TCL tiếp tục là những hãng khơi mào cuộc chiến giá, như mẫu TCL P7K từ 7,5 triệu cho kích thước 43 inch, 9,7 triệu đồng cho kích thước 55 inch. Với thông số kỹ thuật cao hơn, hỗ trợ HDR 10+, dòng A Pro của Xiaomi cũng có mức giá tốt, khoảng 10,5 triệu đồng cho bản 55 inch.

TV cỡ siêu lớn tràn ngập thị trường

TCL C755 dùng công nghệ Mini LED, cỡ 85 inch nhưng giá chỉ hơn 40 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Vài năm trước, TV trên 80 inch thường có giá tầm 100 triệu đồng, còn nay người dùng có lựa chọn chỉ từ 35 triệu đồng. Nhu cầu người tiêu dùng thay đổi, chuộng màn hình lớn là động lực thúc đẩy các hãng tung ra nhiều model lớn với công nghệ phổ thông giúp giá rẻ hơn.

Nếu lựa chọn mẫu 2025, LG có dòng Nano80 phiên bản 86 inch giá hơn 30 triệu đồng trong khi dòng cao cấp QNED81 khoảng 45 triệu đồng. Xiaomi, TCL cũng tung ra model với kích thước gần tương tự nhưng rẻ hơn. Dòng Redmi Max 86 thậm chí có giá dưới 30 triệu đồng trong khi bản Mini LED cao cấp cỡ 75 inch khoảng 27 triệu đồng.

TV OLED ngày càng rẻ

Để mua TV OLED dưới 30 triệu đồng, người dùng từng phải chọn model thế hệ cũ hoặc "săn sale" ở các kho điện máy. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu việc TV OLED đời mới và chính hãng xuống dưới 30 triệu đồng. Ví dụ mẫu LG B5 được bán giá 26 triệu đồng cho cỡ phổ thông 55 inch. Nếu chọn dòng thấp hơn, người mua có thể chỉ cần bỏ ra dưới 20 triệu đồng là có thể sở hữu TV OLED 55-65 inch.

TV OLED được coi là công nghệ đầu bảng về khả năng hiển thị, vượt trội TV LCD với màu đen sâu tuyệt đối. Màu sắc trên các mẫu OLED cũng thường tươi tắn, đẹp nhưng không quá rực rỡ như một số sản phẩm Mini LED. Tuy nhiên, TV OLED tầm thấp hoặc thế hệ cũ thường có độ sáng thấp hơn các dòng TV cùng tầm giá, bất tiện nếu đặt ở các không gian có độ sáng cao, dễ bị chói, bóng hình.

Tuấn Hưng