TV chạy hệ điều hành Google, tích hợp loa thanh

K-Elec, thương hiệu TV Hàn Quốc, ra mắt thị trường Việt hai mẫu TV ở phân khúc tầm trung là 55UL990VSB (55 inch) và 65QL990VSB kích thước 65 inch (trong hình). Ngoài hệ điều hành Google TV, các model mới còn có điểm nổi bật với tấm nền QLED, độ phân giải 4K và trang bị hệ thống loa khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc.
Trong tầm giá 13-17 triệu đồng, TV của K-Elec sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn như LG, Sony, Samsung cũng như những tên tuổi mới gần đây gồm Xiaomi hay TCL. Ở mức hơn 10 triệu đồng, Xiaomi cũng có TV QLED trong khi TCL gần đây đã ra mắt những mẫu TV giá rẻ dưới 20 triệu đồng dùng công nghệ miniLED.
Điểm nổi bật nhất của bộ đôi TV từ K-Elec là hệ thống loa thanh (soundbar) đặt dưới TV thay vì tích hợp bên trong như truyền thống. So về kích thước, phần loa nhỏ bằng một nửa so với các mẫu loa thanh bán rời tầm giá phổ thông trên 10 triệu đồng. Loa được gắn cố định dưới thân TV và có thể điều khiển cài đặt, âm lượng như loa tích hợp thông thường.
Đây là trang bị thú vị, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm bởi các mẫu TV phổ thông, giá rẻ thường có chất âm không hay nhưng ít người dùng muốn sắm thêm loa rời bởi chi phí cao, có thể bằng nửa chiếc TV.
Ngoài ưu điểm về loa thanh tích hợp, TV mới của K-Elec còn sử dụng tấm nền chấm lượng tử QLED, độ phân giải 4K và hỗ trợ các chuẩn về hình ảnh như HDR10, HLG. Tấm nền QLED giúp màu sắc hiển thị rực rỡ, bắt mắt hơn đáng kể so với các mẫu phổ thông thiếu công nghệ này nhưng do vẫn dùng LED nền, màu đen chưa đồng đều ở các mảng tối.
So về công nghệ và giá bán kích thước màn hình, TV K-Elec sẽ là đối trọng trực tiếp với dòng A Pro của Xiaomi. Hai model cũng đều là QLED với hình ảnh bắt mắt, kích thước 65 inch với giá "mềm" tương đương.
So với loạt sản phẩm lần đầu bán ra tại Việt Nam năm 2022, những mẫu TV K-Elec mới đã chuyển sang sử dụng Google TV thay cho Android TV 11.0. Giao diện mới đơn giản, dễ sử dụng, tương tự sản phẩm của Sony, TCL hay Xiaomi. Người dùng có thể chia nhiều tài khoản sử dụng, hệ thống tự động đề xuất nội dung tương ứng. Hệ điều hành này cũng có số lượng phần mềm lớn nhất hiện nay trên TV cũng như cộng đồng sử dụng, chia sẻ đông đảo.
Điều khiển đi kèm TV K-Elec có kích thước nhỏ gọn, tích hợp các phím tắt đầy đủ như YouTube, Netflix và truyền hình số trực tiếp. Người dùng cũng có thể ra lệnh trực tiếp bằng giọng nói tiếng Việt nhờ micro tích hợp ngay trên remote. Google TV vẫn là hệ điều hành hỗ trợ các tác vụ bằng giọng nói tiếng Việt tốt hơn đáng kể so với các đối thủ là webOS hay Tizen OS.
Ngoài ra lệnh tăng giảm âm lượng, người dùng có thể tìm kiếm thông tin, mở ứng dụng, phát nội dung theo yêu cầu. Trợ lý ảo trên TV vẫn là Google Assistant nên chưa thể linh hoạt như Gemini có trên các điện thoại Android. Gần đây, nhiều tin đồn cho thấy Google có thể cập nhật phần mềm Google TV, thay thế trợ lý Assistant bằng Gemini nhưng chưa có thông tin chi tiết về lộ trình nâng cấp.
QL990VSB có bộ khung bằng kim loại, chân đế kèm hai bên dáng phổ thông và giá treo tường chuẩn VESA ở phía sau. TV đẩy các bảng mạch chính xuống gần cạnh dưới và làm mỏng nhiều hơn ở phía trên. K-Elec đặt toàn bộ cổng kết nối vào phần giữa thân TV khiến thao tác kết nối với dây cáp sẽ gặp khó khăn so với một số hãng như LG thường đưa ra gần cạnh bên.
Các cổng kết nối phổ thông trên QL990VSB với ba cổng HDMI trong đó có một là HDMI eARC cho các thiết bị âm thanh ngoài, cổng kết nối mạng LAN, đầu ra âm thanh quang học cũng như giắc cắm ăng-ten cho truyền hình kỹ thuật số DVB-T2. Model cũng có hai cổng USB cho phép đọc dữ liệu trực tiếp trên TV cũng như đủ cấp nguồn cho một số thiết bị ngoại vi.
Phiên bản 65QL990VSB kích thước 65 inch có giá 16,9 triệu đồng trong khi bản 55 inch 55UL990VSB là 12,9 triệu đồng. Các mẫu TV mới của K-Elec đều được sản xuất tại Thái Lan.
