TV chạy hệ điều hành Google, tích hợp loa thanh

K-Elec, thương hiệu TV Hàn Quốc, ra mắt thị trường Việt hai mẫu TV ở phân khúc tầm trung là 55UL990VSB (55 inch) và 65QL990VSB kích thước 65 inch (trong hình). Ngoài hệ điều hành Google TV, các model mới còn có điểm nổi bật với tấm nền QLED, độ phân giải 4K và trang bị hệ thống loa khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc.

Trong tầm giá 13-17 triệu đồng, TV của K-Elec sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn như LG, Sony, Samsung cũng như những tên tuổi mới gần đây gồm Xiaomi hay TCL. Ở mức hơn 10 triệu đồng, Xiaomi cũng có TV QLED trong khi TCL gần đây đã ra mắt những mẫu TV giá rẻ dưới 20 triệu đồng dùng công nghệ miniLED.