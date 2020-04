TV 4K có màn hình xoay tự động

The Sero của Samsung màn hình 4K 43 inch, có thể tự động xoay ngang, phù hợp với nội dung hiển thị.

The Sero được bán với giá 28,9 triệu đồng, bằng 2 chiếc TV 4K rời, một mẫu 43 inch và một mẫu 65 inch.

The Sero có màn hình 43 inch đặt dọc, hợp trình chiếu nội dung từ thiết bị di động, truy cập mạng xã hội và có thể tự động xoay ngang. Ảnh: Tuấn Anh

The Sero được đặt theo chiều dọc, giống một chiếc smartphone phóng to. Nó có chân đế lớn, chống nghiêng để đặt dưới sàn, thay vì treo tường hay đặt trên kệ. Khi xem nội dung, TV sẽ tự động xoay từ dọc sang ngang cho phù hợp. Màn hình đặt dọc tối ưu hoá hơn cho giao diện của ứng dụng livestream, mạng xã hội trên di động. Cơ chế xoay được thực hiện tự động trong khoảng 4-5 giây.

Ảnh thực tế The Sero

The Sero có thể kết nối nhanh với smartphone của Samsung. Chỉ cần chạm nhẹ điện thoại vào cạnh TV, tín hiệu NFC sẽ được nhận diện và tự động thực hiện các thao tác kết nối.

Sero TV - TV màn hình xoay của Samsung Thao tác xoay tự động và kết nối của The Sero khá nhanh. Video: Tuấn Anh

The Sero sử dụng tấm nền công nghệ QLED, đạt khả năng hiển thị 100% dải màu DCI-P3. Độ sáng và độ tương phản tự động điều chỉnh theo điều kiện phóng chiếu. Bên dưới màn hình, tích hợp vào chân đế là hệ thống loa 4.1 công suất 60 Watt, công suất gấp ba lần loa TV thông thường.

Hệ điều hành sử dụng phiên bản Tizen OS 2020, tích hợp trợ lý ảo Bixby, Google Assistant, nhận diện giọng nói tiếng Việt và kết nối AirPlay của Google và nền tảng nhà thông minh Smart Things.

Serif có thiết kế cổ điển với khung viền dày, lấy cảm hứng từ chữ cái I.

Ngoài The Sero, Samsung cũng đưa về Việt Nam dòng TV khung tranh mới - The Serif. Sản phẩm có hai kích cỡ 43 và 55 inch, giá cho phiên bản lớn 27,4 triệu đồng. So với dòng TV khung tranh The Frame, The Serif có viền màn hình dày và cổ điển hơn, có tuỳ chọn treo tường hoặc có chân đế đặt trên sàn.

Tuấn Anh