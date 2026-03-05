Tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi Dubai để kịp lịch hóa trị

UAEGiữa tiếng gầm rít của máy bay chiến đấu và những vụ nổ xé toạc bầu trời Dubai, người phụ nữ Anh mắc ung thư giai đoạn 3 đang tuyệt vọng đếm ngược từng giờ để tìm đường về nhà hóa trị.

Bà Linzi Stone, 47 tuổi, đến từ thành phố Plymouth, Anh, là bệnh nhân ung thư giai đoạn 3. Người phụ nữ này cho biết đang sống trong sợ hãi khi tình trạng sức khỏe ngày một trầm trọng giữa lúc vẫn bị mắc kẹt tại Dubai, theo BBC ngày 3/3.

Bà Stone chưa từng hút thuốc nhưng vừa được chẩn đoán mắc ung thư phổi đột biến EGFR cách đây vài tuần. Bà cho biết trước đó không hề có triệu chứng đổ bệnh. Vì chưa bắt đầu điều trị nên bác sĩ nói bà có thể đi nghỉ ngắn ngày trước khi bước vào đợt hóa trị.

Theo kế hoạch, bà Stone sẽ bắt đầu đợt hóa trị điều trị căn bệnh ung thư phổi hiếm gặp vào ngày 6/3. Tuy nhiên, bà hiện không biết liệu mình có thể trở về kịp lúc hay không khi các chuyến bay băng qua Vùng Vịnh đã bị hủy bỏ trong nhiều ngày qua do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Bà Stone là một trong số hàng chục nghìn hành khách đang bị kẹt lại khu vực này. Với bà, việc đếm ngược từng ngày đến thời điểm điều trị là một cuộc chạy đua sinh tử. "Tôi đã phải giục các bác sĩ tại Bệnh viện Derriford rất nhiều để được bắt đầu đợt điều trị này. Tôi cứ ngỡ gia đình mình sẽ về đến nhà vào chủ nhật nhưng giờ đây tôi vô cùng lo lắng bệnh ung thư sẽ di căn hoặc chuyển biến xấu hơn vì không được hóa trị đúng hạn", bà chia sẻ.

Hôm 28/2, gia đình bà Stone đang tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ thì bất ngờ một vụ nổ lớn làm rung chuyển bầu trời ngay phía trên hồ bơi khách sạn nơi họ đang lưu trú. Bà cùng chồng, ông Paul, 54 tuổi, và con gái Summer, 11 tuổi, đang nghỉ tại một khách sạn trên đảo cọ Palm Jumeirah, gần Cảng Jebel Ali, khu vực chịu ảnh hưởng bởi các mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn.

Các cửa ngõ hàng không lớn tại Vùng Vịnh gồm Dubai, nơi vốn tiếp nhận hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày, hiện đã đóng cửa sang ngày thứ 4 do xung đột vũ trang. "Tôi cảm thấy sức khỏe của mình đang yếu đi rõ rệt, những cơn đau hành hạ và tôi thực sự cần được gặp bác sĩ", bà Stone nói, cho biết "vô cùng áp lực". "Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra hoặc sức khỏe tôi suy sụp đột ngột, chúng tôi biết phải làm sao đây?"

Nhớ lại ngày hôm đó, ông Paul, một môi giới bất động sản, kể có một tiếng nổ lớn ngay phía trên khách sạn, đó là một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ. Một cột khói khổng lồ bao trùm không gian và mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy vào bên trong. Ông cho hay vợ hoảng loạn vì lo sợ mỗi ngày trôi qua mà không được hóa trị, bệnh tình sẽ càng thêm tồi tệ. "Đây thực sự là một trải nghiệm kinh khủng", ông nói. "Chúng tôi gần như mất ngủ". Tiếng máy bay chiến đấu gầm rít trên bầu trời và những chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng. "Con gái nhỏ của tôi đang rất sợ hãi", ông Paul nói.

Chuyến bay của hãng Virgin Airways của gia đình bà Stone được đặt lịch vào sáng thứ tư nhưng không ai dám chắc máy bay có thể cất cánh. Đại diện hãng hàng không Virgin cho biết chuyến bay vẫn "đang trong quá trình đánh giá liên tục và khách hàng sẽ nhận được thông báo sớm nhất nếu có bất kỳ thay đổi nào".

Ông Paul cho biết đang nỗ lực hết sức để làm chỗ dựa cho vợ con: "Chỉ cần gia đình bình an là tôi ổn, chúng tôi hiện giờ chỉ khao khát được trở về nhà", ông chia sẻ.

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa, gây thương vong và thiệt hại hạ tầng ở nhiều nước Vùng Vịnh.

